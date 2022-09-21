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Территория знаний: зачем дому специальный счет на капремонт

Территория знаний: зачем дому специальный счет на капремонт
Иллюстрация: УЖК «Территория-Запад»

Почти каждый пятый дом сегодня выбирает специальный счет для капремонта. С чем это может быть связано, рассказал директор УЖК «Территория-Запад» Алексей Лапин.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Что такое спецсчет на капремонт

Согласно данным департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, фонд капремонта на отдельном специальном банковском счете на конец августа 2022 г. ведут более 5300 домов региона. Это почти каждый пятый дом.

В соответствии с ЖК РФ собственники имеют право выбрать один из двух способов формирования средств на капремонт — накапливать средства в региональном фонде капремонта или открыть специальный счет конкретно для своего дома в одном из уполномоченных банков.

Работу регионального оператора часто сравнивают с «общим котлом» — формируемые средства расходуются на ремонт всех домов в регионе без привязки к адресу плательщиков. В случае спецсчета собственники перечисляют средства на счет собственного дома и накапливаемые средства будут использоваться именно этим домом и никаким другим, — объясняет Алексей Лапин. 

Преимущества спецсчета

Главной особенностью спецсчета и его отличием от «общего котла» является возможность использования денежных средств в любой момент по мере необходимости. Так, не дожидаясь длительной очереди в региональной программе капремонта, собственники могут воспользоваться накопленными средствами тогда, когда это нужно дому: поменять трубы систем горячего и/или холодного водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, отремонтировать кровлю или фасад, произвести ремонт узлов лифтового оборудования, попадающих под ремонт капитального характера. При этом, выбор подрядчика для проведения работ происходит самими собственниками.   

Еще один бонус: денежные средства на капремонт можно разместить на специальном депозите. Начисляемые проценты также поступают на указанный спецсчет, защищают средства собственников от инфляции и могут использоваться для проведения капремонта.

Бывает и так, что в ремонте нуждаются и новостройки. Опыт Территории показывает, что после первых лет «жизни» чаще всего требуется ремонт инженерного оборудования и фасада. Причиной может стать неверная эксплуатация оборудования, неправильно установленная сантехника, процесс усадки дома и пр. Отдельно хочется рассказать о ремонте лифтов. Они, как ошибочно многие считают, не просто меняются раз в 25 лет. На различные узлы лифтового оборудования законодательно определены нормативные сроки эксплуатации — на какие-то 5 лет, на какие-то больше. Кроме того, ремонт отдельных узлов лифтового оборудования носит капитальный характер, т. е. должен быть отремонтирован не за счёт платы за содержание и текущий ремонт, а либо из средств капремонта, либо за счёт дополнительного сбора. Возможно, при правильной эксплуатации, эти узлы прослужат дольше, но в случае выхода из строя, лифт может быть выведен из эксплуатации на продолжительное время, чем доставит жителям дома существенные неудобства, — продолжает спикер.   

Как открыть спецсчет

Решение об открытии спецсчета принимает общее собрание собственников (ОСС). Помимо перехода на спецсчет, ОСС выбирает кредитную организацию, оператора счета (юридическое лицо, чаще всего это управляющая организация, которой может быть, как ТСЖ/ТСН, так и выбранная управляющая компания), определяет размер ежемесячного взноса (не ниже минимального в регионе).

После принятия положительного решения, владелец счета открывает его в соответствующем банке и уведомляет об этом соответствующие органы.

Решение о переходе на спесчцет вступает в силу через год после его направления в адрес регионального оператора. Соответственно, чем скорее будет принято подобное решение и открыт счет, тем скорее его средства можно будет использовать на проведение работ по капремонту, — резюмирует Алексей Лапин.  

 

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Автор: Гринина Ирина
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