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В Екатеринбург возобновили прямые почтовые авиарейсы из Китая

В Екатеринбург возобновили прямые почтовые авиарейсы из Китая
Иллюстрация: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Последние полтора года посылки привозили в город мультимодальным транспортом. Теперь срок доставки посылок из интернет-магазинов должен сократиться.

#ЛОГИСТИКА#НОВОСТИ

Впервые за полтора года в Екатеринбург прибыл прямой почтовый самолет из Китая. Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, кольцовские таможенники оформили 58 тонн посылок с товарами из китайских интернет-магазинов.

Сообщается, что с 2020 г. почтовые отправления из Китая доставляли в Екатеринбург мультимодальным транспортом: по морю, железной дороге и автотранспортом.

С какой периодичностью будут возобновлены прямые почтовые авиарейсы из Китая — пока не известно.

Ранее DK.RU писал о том, что логистическая отрасль находится в «шоковом» состоянии с начала пандемии. По словам одного из ведущих экспертов в области логистики, сооснователя группы транспортных компаний DIAZAN Динара Хабибуллина, произошло полное переформатирование всех каналов поставок и производителей.

 Например, европейские и американские порты из-за антиковидных мер, в первую очередь требований к санитарной обработке грузов, не могли в штатном режиме разгружать морской транспорт. Корабли неделями стоят в акватории, ожидая своей очереди. Тогда производители из Китая начали все, что возможно, отправлять железной дорогой. Но и здесь перевозки быстро достигли своего максимального объема. Тогда очередь дошла до автоперевозчиков. Это просто огромный поток, с которым не справляемся и мы, и пограничные службы. Таким образом, произошел мировой кризис логистики по всем сегментам рынка доставки грузов. Нынешняя политическая ситуация осложнила ситуацию еще больше, — отмечал эксперт.

Автор: Елизавета Порошина
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