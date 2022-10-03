«Стандарт жилой экосистемы должен прочно войти в строительную отрасль»

«Появилось новое поколение покупателей. Они предъявляют повышенные требования и хотят иметь максимум услуг в одном месте». Эксперты — о новом тренде на рынке жилья.

В Екатеринбурге стали чаще строить жилые комплексы, оснащенные всем необходимым: от магазинов и кафе до собственных мини-парков и детских садиков. Фактически, не выходя из собственного двора, человек может работать, решать свои бытовые вопросы, проводить досуг. DK.RU расспросил специалистов из разных сфер, почему сформировался этот тренд и нужно ли развивать его дальше.

Все, что нужно — доступно прямо в доме

В Европе строительством так называемых многофункциональных комплексов или жилых экосистем девелоперы занимаются давно. В России этот тренд появился несколько лет назад. В Екатеринбурге сейчас возводится несколько таких ЖК, в их числе — «Парк Столиц» и 4YOU. Опытом создания экосистемы поделилась Анастасия Стройкова, коммерческий директор компании «Атлас Девелопмент», которая занимается реализацией этих проектов.

По ее словам, жилые экосистемы «Атлас Девелопмент» состоят из семи элементов: концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one», здоровый образ жизни, двор для всех, «Умный дом», сервис для людей и безопасность.

Например, в жилых комплексах предусмотрены магазины здорового питания, салоны красоты, спа-центры, аптеки, медицинские клиники, фитнес-центры с бассейном. Отдельного внимания заслуживают дворовые пространства с workout площадками, беговыми дорожками и дизайнерской лаундж-зоной. А в «Парке Столиц» даже есть водоем с ручьем и лежаки под просторным навесом — так что выход во двор вполне может заменить выезд в парк или на базу отдыха.

Всё, что нужно для полной жизни и счастливого детства, доступно прямо в доме: развлечения, спортивные клубы, клиники, детский сад и развивающие центры. Обслуживание дома берет на себя сервисная служба «AtlasService», предоставляющая услуги клининга и администратора внутри комплекса, технических специалистов и многое другое. А безопасность на территории комплекса обеспечивают закрытый периметр, внутреннее и наружное видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, а также служба охраны, — говорит Анастасия Стройкова.

Чтобы определить, какие социальные и коммерческие объекты необходимы резидентам ЖК, «Атлас Девелопмент» проводит собственные исследования: изучает интересы потребителей, окружающую инфраструктуру и анализирует рентабельность коммерческих проектов. По словам Анастасии Стройковой, сами представители бизнеса также проявляют интерес к коммерческой недвижимости в этих ЖК — иногда застройщику даже приходится выбирать среди нескольких операторов, чтобы резиденты получили максимальный уровень сервиса.

Мы видим, что появилось новое поколение покупателей. Эти люди хорошо разбираются в самых разных нюансах: малых архитектурных формах, работе лифтов, инженерных системах ЖК. Они предъявляют повышенные требования ко внутренним помещениям, к дворовому пространству, уровню сервиса, хотят иметь максимум возможных услуг в одном месте по доступной цене. Мы хотели создать новое качество жизни, где все подчинено единственной цели — комфорту и качеству жизни резидентов на высочайшем уровне. И мы уверены, что стандарт жилой экосистемы должен прочно войти в строительную отрасль, став маяком высокого качества для всех девелоперов, — резюмировала Анастасия Стройкова.

Девелоперы идут навстречу потребителю

Интерес к ЖК, наполненным всей необходимой инфраструктурой, проявляют и потенциальные покупатели. По словам доцента кафедры клинической психологии и психофизиологии УГИ УрФУ Ольги Дорогиной, это может объясняться двумя причинами:

Во-первых, наш темп жизни возрастает и требуется, чтобы все необходимое было рядом. Если хочется сменить обстановку — всегда можно куда-то сходить или съездить. Второй аспект связан с безопасностью человека. Если у тебя на первом этаже находится магазин или кофейня — ты понимаешь, что там установлены камеры видеонаблюдения, там работают люди, и если вдруг произойдет какое-то происшествие — все можно отследить. Обычно в таких домах достаточно комфортная обстановка для того, чтобы люди больше общались друг с другом, были более приветливыми, реже проявляли агрессию. Тем более, что они тратят меньше ресурсов, например, на то, чтобы добраться из точки А в точку Б, и реже оказываются в стрессовых ситуациях.

Профессор Международной Академии Архитектуры, директор и главный архитектор проектной фирмы «Алкута» Алексей Куковякин считает, что строительство ЖК со всем необходимым для жизни постепенно становится нормальной практикой.

Радует, что девелоперы не на словах, а на деле идут навстречу потребителю, уделяя внимание комфортной среде. Я считаю, что эту практику нужно расширять. В городе строится много ЖК с магазинами и точками общепита в шаговой доступности, где-то появляются собственные дворики, встроенные садики. Если говорить о собственных фитнес-центрах и коворкингах, где можно провести переговоры или какое-то мероприятие — они уже есть в крупных ЖК бизнес-класса. Тот факт, что подобная инфраструктура появляется в комплексах класса «комфорт+» и «комфорт» говорит о том, что общий уровень девелоперских проектов в Екатеринбурге растет, — считает архитектор.

Руководитель дизайн-студии «Градиз» Иван Безруков согласен, что появление в Екатеринбурге жилых экосистем — это положительный тренд, который позволит сделать жизнь горожан в этих ЖК комфортнее. Но это не единственный плюс.

Когда одни застройщики возводят жилье с социальной инфраструктурой и красивыми общественными пространствами, другим приходится подтягивать свои проекты до этого же уровня, — отметил Иван Безруков. — Застройщики — это коммерческие структуры, они делают то, что пользуется спросом на рынке и приносит хорошую прибыль. Хорошо, что в Екатеринбурге увеличивается объем качественного жилья. Но плохо, что доступ к красивым дворам и скверам внутри таких ЖК имеет ограниченное количество людей. Чтобы исправить эту ситуацию, можно взять на вооружение опыт успешных городов, которые считаются самыми комфортными для проживания человека. Там на законодательном уровне введена такая практика: если ты строишь дом — должен облагородить улицу, застраиваешь квартал — приведи в порядок парк за свой счет. Таким образом, в городе появляются красивые улицы, скверы и парки. В противном случае мы получаем красивые дворы, которыми могут пользоваться только жители этих ЖК, но доступ к красивым общественным пространствам должны иметь все.

В свою очередь вокруг «Парка Столиц» застройщик проведет масштабную работу по благоустройству окружающих проект улиц, а на перекрестке Московская-Щорса появится сквер с арт-объектом. Он должен стать новой достопримечательностью района и любимым местом для прогулок жителей.

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