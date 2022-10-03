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ФАС сочла двукратное подорожание лосося для уральских рестораторов обоснованным

ФАС сочла двукратное подорожание лосося для уральских рестораторов обоснованным
Иллюстрация: DK.RU

В июне участники ресторанного рынка Екатеринбурга обратились в надзорный орган с просьбой проверить поставщика рыбы и сдержать рост закупочной цены на нее. Им ответили спустя три месяца.

#РЕСТОРАНЫ#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Представители заведений Home Pizza, РыбаLove, MIO, «Жизньмарт», Sushistories, «Балдежный Ролл», «Сушкоф и Дель Песто» просили ФАС проверить деятельность ПАО «Русская Аквакультура». Причина обращения — рост цены на лосося на 213%: с 855 руб. за килограмм в январе до 1,8 тыс. руб. в июне.

Раньше рыбу привозили из Чили и Фарерских островов, после начала военной спецоперации России на Украине единственным поставщиком лосося стали мурманские фермы.

Проверка завершилась 29 сентября, и Федеральная антимонопольная служба не нашла нарушений в деятельности компании «Русская Аквакультура».

Как сообщает 66.ru, поставщик объяснил рост закупочной цены ростом валютного курса в начале марта, увеличением расходов на логистику и ограничениям закупа импортного корма и мальков.

Напомним, в 2022 г. посещаемость ресторанов серьезно снизилась. По данным Росстата, трафик заведений в августе был на 11% ниже, чем годом ранее. Люди по возможности отказываются от товаров и услуг, не относящихся к категории первой необходимости. Причина в том, что еда дорожает, а граждане все активнее экономят.

Ранее DK.RU сообщил, что ресторанный рынок Екатеринбурга ожидает скорого окончания запасов зарубежного алкоголя. Никто не питает надежд на то, что каналы поставок найдутся, а даже если и так, то цены вырастут в 2-3 раза.

Несмотря на сложности, в столице Урала запускаются новые ресторанные проекты. Так, в ТРЦ Veer Mall готовится к открытию ресторан Гарика Харламова Hot Dog Bulldog.

Автор: Виктория Говорковская
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