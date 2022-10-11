Это коронавирус отменили, а Новый год — нет. Где встретить главный зимний праздник?

Говорят, бытие определяет сознание. Поэтому важно как можно чаще видеть красоту и общаться с приятными людьми. Даже тяжелые мысли отступают перед таким окружением.

Сейчас как никогда всем вокруг хочется чуда и хотя бы на несколько часов отключиться от информационной повестки. DK.RU предлагает посвятить несколько минут себе и вспомнить, к примеру, обязательные элементы Нового года: вот блестящая мишура, а это тарелка с яркими и ароматными мандаринами. Что это стоит в углу? Да это же красный мешок Деда Мороза с подарками. Вокруг лампочки, гирлянды, кажется, сам воздух заряжен предновогодней магией.

Как правило, люди делят новогодние праздники на несколько частей. Первая — корпоративная. Вторая — семейная. Выбор локации для семейного праздника — индивидуальное дело каждого. Корпоративный Новый год — другая история. Рассказываем о площадке, которая точно понравится всем сотрудникам.

Речь идет про Синара Центр. Коллективы, которые выберут эту площадку для проведения корпоративного мероприятия, будут окружены красотой классических интерьеров исторического комплекса XIX века. Надо отметить, что в стенах Синара Центра гармонично сочетаются благородная старина, современное искусство и высокотехнологичное оборудование.

Для новогодних мероприятий в Синара Центре подойдут два зала вместимостью от 30 до 400 персон:

— Зал приёмов в главном корпусе. Это классическое пространство с большим куполом, где много воздуха и света. Сотрудники компании почувствуют себя как на торжественном светском приеме или душевном вечере в старинной усадьбе. Площадка подойдет для дружной компании коллег и партнеров на банкет до 60 человек и до 80 человек в формате «фуршет».

— Концертный зал «Синара Холл» в новом корпусе подойдет для проведения новогоднего корпоратива до 250 человек (с банкетной рассадкой) и до 400 человек в формате «фуршет».

В зале есть всё необходимое для проведения мероприятия: сцена, звуковое, световое, мультимедийное оборудование, фойе для приветственного бокала игристого, фотозоны и гримёрные комнаты для приглашенных артистов. Все оборудование входит в стоимость аренды.

Это зал и для широкого теплого праздника, и для грандиозного светского раута, который удивит и порадует гостей.

Собственная служба кейтеринга Синара Центра организует фуршеты и банкеты с высоким уровнем обслуживания. Гости оценят блюда ресторанного качества. Кейтеринг напрямую работает с производителями мяса, местными фермерами, прямыми поставщиками рыбы и сезонных овощей.

Еще несколько приятных бонусов — большая парковка и закрытый двор с иллюминацией «Звездное небо», который может стать частью праздника или прекрасным местом для фотосессий.

Рекомендовано DK.RU

Сергей Дружинин, директор — главный редактор издания «Деловой квартал» | DK.RU:

«Деловой квартал» дважды проводил мероприятия в стенах «Синара Центра». В 2019 г. — вип-приём в честь 25-летия компании, в рамках которого была вручена специальная премия «ЛЮДИ ЭПОХИ». И в 2021 г. — вручение 12-й ежегодной премии «Человек года». Мероприятия отличались форматами: в 2019-м гостей ждала ресторанная рассадка в зале, изысканные угощения и напитки, а также насыщенная развлекательная программа — от модного показа до выступления лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. В 2021-м — традиционная торжественная церемония с красной ковровой дорожкой на входе, театральной рассадкой в зале и напитками в коктейльной зоне.

И если первое событие проходило в максимально приватном режиме, то церемония «Человек года» транслировалась в телеэфире «Четвертого канала», подчеркивает Сергей Дружинин:

Я могу рекомендовать «Синара Центр» организаторам деловых и светских событий. Эта современная, функциональная и легко адаптируемая под любые задачи площадка к тому же имеет очень выгодное расположение — в самом центре города. Техническое оснащение позволяет проводить мероприятия «под ключ», всё необходимое оборудование уже инсталлировано на площадке. Сотрудники центра заинтересованы в том, чтобы ваше событие прошло на самом высоком уровне: в случае нештатных ситуаций они всегда придут на помощь. Плюс — стильные интерьеры, собственный кейтеринг и удобная автомобильная парковка. А гибкая ценовая политика приятно удивит тех, кто ценит соотношение цена-качество.

Гибкость и профессионализм

Компании, которые уже отмечали новогодние праздники в Синара Центре, поделились с DK.RU впечатлениями.

Мясокомбинат «Доброгост»:

— Проводили в Синара Центре корпоративное мероприятие, посвященное Дню Торговли на 250 человек. Понравился концертно-банкетный зал, который можно трансформировать под любые задачи, его техническое оснащение и наличие сцены, которая придала еще большую торжественность мероприятию. Нельзя не отметить удобное расположение площадки — центр города. Автовладельцы без проблем подъезжали к зданию и выезжали после мероприятия. Профессиональная команда менеджеров работает безупречно. Здесь царят порядок, чистота и комфорт.

Мария Чемезова и Анна Борзова, «ЧБ event»:

— Наша компания часто работает на этой площадке. Хочется отметить плюсы: это слаженная работа команды и всех подразделений, диалог, возможность идти на компромиссы и качественный сервис. У нас возникает много нестандартных идей, и команда Синара Центра идёт вместе с нами на разные эксперименты, что даёт возможность делать совместные проекты с изюминкой. Отметим отличную кухню, готовую так же идти на всевозможные индивидуальные уступки, ее гибкость и профессионализм. Благодарим за плодотворное сотрудничество.

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