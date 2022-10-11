Лечит не болезнь, а больного. Как работает гомеопатия и какие мифы она породила

Стоит какому-либо явлению стать частью информационной повестки, вокруг него разгораются жаркие споры. Вспомнить хотя бы ожесточенное противостояние прививочников и антипрививочников в разгар пандемии.

Точно такие же словесные баталии, в которых приводится множество доводов «за» и «против», случаются между «мясоедами» и вегетарианцами, оппозиционерами и приверженцами «правых» взглядов, зожниками и теми, кто считает, что спорт и правильное питание — это верный путь к несчастью.

Речь сегодня, однако, пойдет о другом явлении. Оно, как и все вышеупомянутое, давно и прочно обосновалось в информационной повестке. О нем говорят как на высшем государственном уровне, так и в обычных бытовых беседах. Вокруг этого явления ходит множество мифов. Оно имеет отношение к медицине. Последняя подсказка — ключевая. Речь пойдет о гомеопатии.

Предмет разговора выбран неслучайно. На днях, с 8 по 9 октября, в Екатеринбурге состоялась научно-практическая конференция «Современные задачи по интеграции гомеопатического метода в национальное здравоохранение России». Мероприятие было приурочено ко Дню российской гомеопатии. Перед профсообществом и гостями конференции с докладами выступили врачи и ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Германии и Франции.

Дисклеймер. Данный материал не является индивидуальной рекомендацией. Статья носит сугубо информационный характер. Мнения, высказанные респондентом, могут не совпадать с мнением редакции.

Седьмая вода

У гомеопатии есть свой автор — Самуэль Ганеман, он был врачом по образованию. В 1796 г. было опубликовано первое издание его труда «Органон», в котором был сформирован новый подход к лечению больных. Упор делался на витализм, то есть на «жизненную силу». Это такая субстанция, которая помогает организму самовосстановиться.

Гомеопатия преследует главный принцип: излечить не болезнь, а больного по принципу подобия. Врач подбирает такое вещество натурального происхождения, которое в больших дозах сможет вызывать симптомы, подобные симптомам заболевания, наблюдающимся в данный момент. Организм начинает бороться с комплексом симптомов и излечивается. Важно также отметить, что действие всех гомеопатических средств испытывалось не на крысах или других животных, а на людях, ведь гомеопатия не имеет никаких побочных действий, — рассказывает Ольга Ефремова, создатель и руководитель гомеопатических аптек и поликлиники в Екатеринбурге.

Гомеопатические препараты готовятся особым образом, при помощи «ступенчатой динамизации» — это последовательное разведение препаратов до исчезающих концентраций. При разведении препарата гомеопаты особым образом постукивают пробиркой с раствором, чтобы «жизненная сила» передалась молекулам воды, а те передали их дальше. Согласно гомеопатическим канонам, чем сильнее разведен препарат, тем он более мощный. Это могут быть десятичные разведения (обозначаются буквой D и цифрой: D6, D20, обычно они указываются на упаковке). Например, когда берется 10 мл раствора, в него вносится 1 мл матричного раствора. Все это перемешивается. Затем операция повторяется необходимое количество раз — десятки или сотни. В итоге получается бесконечное разведение. Могут быть сотенные разведения (буква С и цифра: С30, С400), когда берется не 10 мл, а 100.

В гомеопатии есть свои законы. Один из главных принципов действия гомеопатических средств был сформулирован немецким врачом и ученым-физиологом Карлом Герингом. Согласно этому закону, излечение происходит в том случае, если симптомы изменяются:

сверху вниз;

изнутри наружу;

от центра к периферии;

от более важных органов к менее важным;

в порядке обратном возникновению.

Про деньги

У гомеопатии довольно много приверженцев.

К гомеопатам часто обращаются люди с хроническими аллергическими проявлениями, родители детей с неврологическими отклонениями, простудными заболеваниями. Много клиентов наблюдалось во время пандемии, — продолжает Ольга Ефремова.

О прочном проникновении гомеопатии в жизнь россиян свидетельствуют и данные ВЦИОМ. Уже в 2018 г. с понятием «гомеопатический метод лечения», было знакомо три четверти россиян (74%), каждый четвертый (25%) применял его лично.

Среди информированных о гомеопатии 38% имеют личный или семейный опыт применения, из них 58% оценивают эффективность гомеопатических препаратов положительно, — говорится в исследовании.

Соответственно, и рынок гомеопатических средств достаточно объемный. По данным AlphaRM, рынок гомеопатии в госсекторе в 2020 г. составил 8,6 млн руб. Объем аптечного рынка гомеопатии намного больше: в 2020 г. сумма продаж была 7,6 млрд руб.

Первые строки по закупкам в госсекторе в 2020 г. заняли марки компании Biologische Heilmittel Heel: «Траумель», «Цель Т», «Дискус композитум». Все они предназначены для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата и выпускаются в различных формах. Если говорить о брендах, которые население чаще приобретает в аптеках, то здесь лидером рынка также остается «Траумель», на втором месте ­— противопростудное лекарство «Оциллококцинум», на третьем — препарат для лечения мастопатии «Мастодинон».

«Траумель» — это препарат номер один от усталости. Он подходит для спортсменов. Сейчас этот препарат есть во всех аптеках, и все благодаря тому, что в течение последних 30 лет мы приходим к фармацевтам и рассказываем о его лечебных свойствах, — добавляет Ольга Ефремова.

Про сладкие шарики и другие мифы

Вокруг гомеопатических препаратов и их влияния на человеческий организм сложилось множество мифов. Так, к примеру, принято считать, что гомеопатия — это «какие-то травки».

На самом деле, объясняет Ольга Ефремова, лечение травами называется фитотерапией. В качестве исходного вещества для гомеопатических средств используются не только растения, но и субстанции животного и даже минерального происхождения.

Популярностью пользуется, к примеру, препарат, изготовленный из порошка пчелы. Его применяют при укусах этих насекомых. А препараты на основе змеиного яда мы рекомендуем при нарушениях свертываемости крови. Если говорить о лекарствах минерального происхождения, есть, например, «Купрум» (или медь). Его можно использовать при судорогах, — рассказывает владелица гомеопатической аптеки в Екатеринбурге.

Второе заблуждение, с которым часто сталкиваются гомеопаты: препараты необходимо пить строго по часам. В реальности все не совсем так: чем сильнее недомогание пациента, тем чаще используются препараты. На острые боли их можно пить даже каждые полчаса по несколько раз.

Если правильно подобрать препарат, он помогает очень быстро. Так что у пациента нет необходимости снимать симптомы заболевания постоянно. Мало того, гомеопатия справляется с предотвращением новых болевых синдромов. Если пациент принимает гомеопатический препарат в течение трех месяцев, то в конце этого срока врач регулирует дозировку препарата или назначает другой, — продолжает развенчивать мифы Ольга Ефремова.

Еще один миф о гомеопатии звучит следующим образом: в гомеопатию надо верить, а действие всех гомеопатических препаратов основано на эффекте плацебо.

Тем, кто так считает, я всегда повторяю одно: верить надо в Бога. Как только понимаешь принцип действия гомеопатии, все становится на свои места. Поэтому еще раз повторю: гомеопатия работает не на бактерию или вирус, а на иммунную систему человека, заставляя ее (не стимулируя, а регулируя) восстанавливаться. Так что гомеопатию можно смело назвать регулирующей терапией. Теперь про внушение и эффект плацебо. Не единожды была доказана эффективность гомеопатических препаратов на животных и маленьких детях. Ни те, ни другие никакому внушению не подвержены — им либо плохо и они об этом сигнализируют, либо хорошо, — говорит Ольга Ефремова.

Приверженцы традиционной медицины часто пребывают в уверенности, что гомеопатические препараты — это «сладкие шарики». В действительности у этих препаратов множество форм выпуска — и мази, и инъекции, и таблетки.

Увидеть всю широту ассортимента гомеопатических препаратов можно в наших аптеках на ул. Луначарского, 21 и на ул. Московская, 14. В Екатеринбурге есть весь спектр препаратов, зарегистрированных в России — а это порядка 2 тыс. наименований, — говорит спикер.

Стоит отметить, гомеопатическая аптека на ул. Луначарского, 21 — это не та классическая аптека, к которым мы привыкли. Здесь расположен настоящий музей гомеопатии: множество книг, стеклянная посуда, предназначенная для разведения препаратов, картины, старинные шкафы и портреты ярых приверженцев гомеопатии.

Вернемся к мифам. Существует мнение, что гомеопатия не сочетается с традиционной медициной и не помогает при острых случаях. И то, и другое утверждение неверны, говорит Ольга Ефремова. По ее словам, при правильном подборе препарата он моментально начинает выталкивать болезнь изнутри наружу. И внешний вид, и самочувствие пациента может улучшиться буквально за несколько минут.

Кроме того, конечно же, никто не отменял «скорую помощь». Более того, неотложку вызывать необходимо, чтобы исключить серьезные заболевания. Только после этого можно подключать к лечению гомеопатию. Все должно быть в меру, без фанатизма, — резюмирует спикер.

Дисклеймер. Данный материал не является индивидуальной рекомендацией. Статья носит сугубо информационный характер. Мнения, высказанные респондентом, могут не совпадать с мнением редакции.