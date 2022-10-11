Догазификация Екатеринбурга набирает обороты

В план-график социальной газификации столицы Урала вошли 2 224 домовладения — их собственники могут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ земельных участков.

При этом на участие в государственной программе догазификации заявились 1 177 домовладельцев. 1 024 договора на подключение подписаны со стороны заявителей и вернулись газовикам. 92 семьи в Екатеринбурге уже получили голубое топливо и улучшили качество жизни. Создана техническая возможность подключения более 250 объектов, и эта цифра постоянно увеличивается.

На разных стадиях проектирования и строительства у нас находится 2145 новых объектов газораспределительных систем на территории Екатеринбурга. Их общая протяженность составляет более 120 км, а сметная стоимость создаваемых сетей превышает 900 млн руб. Тем самым техническая возможность подключения к газу будет создана более чем для 5000 владельцев земельных участков. На сегодня мы приступили к строительству газопроводов в Октябрьском районе, УралНИИсхозе, а также в поселке Садовый. Общая протяженность строящихся газопроводов составляет 16,5 км. До конца 2022 г. закончим проектные работы по 10 объектам общей протяженностью 24,83 км. Начало строительства по данным объектам планируется в 2023 г., — рассказал генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

В программу социальной догазификации могут попасть частные домовладения в населенных пунктах, где уже были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. С запуском программы социальной догазификации в Екатеринбурге пересмотрены приоритеты строительства газовых сетей в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования Екатеринбург».

Подать заявку на догазификацию можно несколькими способами: через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ, на портале Госуслуг или лично в центре обслуживания клиентов АО «Екатеринбурггаз» (улица Белинского, 37).

К заявке необходимо приложить ситуационный план земельного участка, копию документов, подтверждающих право собственности на участок и домовладение; копии паспорта, СНИЛС, ИНН, а также контактные данные.

Важно отметить, что мероприятия по подключению газа в границах земельного участка, покупка и монтаж оборудования оплачиваются собственником дома самостоятельно. На компенсацию затрат до 70 тыс. руб. могут рассчитывать льготные категории граждан. Кроме того, на эти нужды можно использовать областной материнский капитал — до 152 000 руб.

Справка «Екатеринбурггаз» осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга. Ежегодное потребление природного газа в Екатеринбурге достигает 3 миллиардов кубометров. Газ используют 800 предприятий Екатеринбурга и почти 400 тысяч семей.

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