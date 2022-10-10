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Какие мероприятия «Юридической недели на Урале» стоит посетить

Какие мероприятия «Юридической недели на Урале» стоит посетить
Иллюстрация: ЮС КОГЕНС

С 10 по 14 октября 2022 г. в Екатеринбурге пройдет Форум «Юридическая неделя на Урале». Это серьезное юридическое событие, наполненное полезными мероприятиями для профсообщества и не только.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

11 октября 2022 с 10:00 до 12:00, креативный кластер «Домна» (ул. Вайнера, 16)

  • Дискуссия с участием предпринимателей и маркетологов «Личный бренд и бренд компании: что и когда лучше продвигать».

В каких случаях лучше продвигать личный бренд? Когда бренд компании работает на вас? Как правильно построить продвижение бренда?

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12 октября, с 10:00 до 11:30, Точка кипения – Екатеринбург (Ельцин-центр, ул. Б. Ельцина, 3)

  • Круглый стол «Наследование бизнеса. Роль душеприказчика»

Кто может стать душеприказчиком, и какова его роль в наследовании бизнеса? Проведение общих собраний, управление расчетным счетом, сохранение активов и другие функции душеприказчика. Практические кейсы.

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12 октября, с 12:00 до 13:30, Точка кипения – Екатеринбург (Ельцин-центр, ул. Б. Ельцина, 3)

  • Круглый стол «Дробление бизнеса: риски или экономия? Выделение IT-компании: подводные камни»

Опасность дробления бизнеса при одновременном применения компаниями в группе УСНО и ОСНО уже многим стала очевидной. А вот выделение ИТ-компании выглядит как сыр в мышеловке или как легальная возможность экономии на налогах. Но так ли это на самом деле?

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13 октября, с 10:00 до 11:30, Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева (ул. Комсомольская, 21)

  • Круглый стол «Правовые и технические проблемы рассмотрения споров по строительным подрядам»

Споры в строительстве между заказчиками и подрядчиками нередки, однако судебная практика по этому вопросу кардинально расходится. Каким требованиям должен отвечать эксперт в судебном споре этого рода? Что необходимо принимать во внимание суду?

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13 октября, с 12:00 до 13:30, Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева (ул. Комсомольская, 21)

  • Круглый стол «Форс-мажор при исполнении госконтрактов»

Заключая госконтракт, предприниматель берет на себя серьезные обязательства. Однако непредвиденные ситуации случаются, как действовать тогда? Где грань между форс-мажором и предпринимательским риском?

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14 октября, с 13:30 до 15:00, Точка кипения – Екатеринбург (Ельцин-центр, ул. Б. Ельцина, 3)

  • Круглый стол «Как не допустить перехода бизнеса за грань закона»

Мобилизация открывает новые риски для бизнеса. Какие экономические преступления руководитель совершит, уйдя по мобилизации в армию? Как выстроить взаимодействие руководителя предприятия с органами государственной власти и муниципальными службами? Способы защиты сотрудников и имущества.

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14 октября, с 15:30 до 17:00, Точка кипения – Екатеринбург (Ельцин-центр, ул. Б. Ельцина, 3)

  • «Право цифровой среды». Лекция автора одноименной монографии Тихона Подшивалова

В условиях стремительной цифровизации всех сфер общества необходимо знать о правовом регулировании и защите цифровых активов. Об основных нюансах расскажет Тихон Подшивалов, заведующий кафедрой «Гражданское право и гражданское судопроизводство» ЮУГУ, заместитель директора по научной работе, кандидат юридических наук, доцент.

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Автор: Гринина Ирина
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