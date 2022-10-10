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Эксперт: никакого ценопада на рынке недвижимости Екатеринбурга нет

Эксперт: никакого ценопада на рынке недвижимости Екатеринбурга нет
Иллюстрация: ТАСС

«Есть торг, но ситуация далека от московской». Резкого падения цен на квартиры на Урале нет и вряд ли будет, считает руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (ГУД) Михаил Хорьков заявил, что цены на квартиры в Екатеринбурге остаются стабильными. Ни о каких массовых дисконтах, которые сейчас фиксируют в Москве, речи нет:

Не надо путать отдельные факты о скидках в 30-40% с рыночными тенденциями и общей практикой. В Екатеринбурге стоимость вторичного жилья, указанная в прайсах, не изменилась. Есть торг в процессе подготовки к сделкам. В результате последнего по отдельным проектам возможны скидки, — уточнил Михаил Хорьков.

На первичном рынке, подчеркнул эксперт, застройщики пока оценивают текущие изменения. Одни готовы делать скидки, другие ищут другие пути увеличения продаж.

Напомним, ранее DK.RU писал, что сразу несколько промплощадок Екатеринбурга переданы под жилую застройку. Например, акционерное общество «Желдорреммаш», собственник Екатеринбургского электровозоремонтного завода, готовит территорию предприятия к застройке. В плане редевелопмента предусмотрена передача 20 га земли под многоэтажные дома, 8,7 га — под общественно-деловые здания. На месте промышленной зоны в районе улиц Шефской и Фронтовых Бригад можно построить 480 тыс. кв. м жилья, три детских сада, школу и торгово-развлекательный центр. 

Также в городе в скором времени может появиться еще один небоскреб.

 

Автор: Александра Клименко
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