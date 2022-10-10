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Магазины «Иль де ботэ» в России вновь откроются

Магазины «Иль де ботэ» в России вновь откроются
Иллюстрация: DK.RU

Сеть парфюмерии и косметики будет работать под прежним названием, торговых точек Sephora в стране не останется. Сделка по продаже была завершена на днях, ее сумма не разглашается.

#РИТЕЙЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

С понедельника, 10 октября, в России возобновила работу сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ», магазины будут работать на месте торговых точек Sephora.

Как пишут «Ведомости», часть вывесок на магазинах уже сменили, полностью ребрендинг должен быть завершен до конца года.

Сеть «Иль де ботэ» была создана в 2001 г. Принадлежащая LVMH французская компания Sephora вошла в капитал российской фирмы в 2013 г. и через несколько лет стала единственным владельцем. В 2020 г. «Иль де ботэ» была переименована в Sephora.

После начала военной спецоперации в Украине компания приостановила деятельность в России, позже бизнес был продан гендиректору российской сети Евгению Дроздову. Сообщается, что сделку завершили 7 октября, ее условия не разглашаются. По словам Дроздова, сейчас «Иль де ботэ» полностью автономная компания, которая находится в «стабильном финансовом положении». Магазины откроются с теми же марками и торговым запасом, который был в них на момент закрытия в марте.

В России магазины «Иль де ботэ» открыты в 34 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Астрахать, Иркутск, Калининград, Омск, Тюмень, Нижний Новгород, Сочи.

Напомним, сейчас ребрендинг переживает еще одна компания, сеть OBI. Проданная российскому менеджменту, она будет переименована в HOBBI или OBBI.

Также DK.RU писал о продаже компании Lamoda.

Автор: Александра Клименко
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