Екатеринбург теряет позиции с точки зрения карьерных перспектив

В этом году только 41% екатеринбуржцев считают свой город лучшим для построения карьеры, в то время как в 2014 г. таких было 66%, в 2018 г. — 59%, в 2020 г. — 52%, а в 2021 г. — 48%.

В Екатеринбурге 41% респондентов считают свой город лучшим для построения карьеры, а 34% утверждают обратное. Еще 25% затруднились ответить на этот вопрос. С каждым годом все меньше екатеринбуржцев видят свое успешное карьерное будущее в родном городе, например, в 2014-м таких было 66%, в 2018-м — 59%, в 2020-м — 52%, а в 2021-м — 48%. К таким выводам пришли аналитики IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Подобные показатели демонстрируют практически все города России с населением более 500 тыс. чел. за исключением Набережных Челнов, Кирова, Ярославля и Владивостока. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 20500 представителей экономически активного населения.

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве и Санкт-Петербурге: в столице два жителя из трех считают, что им лучше всего строить карьеру именно здесь, в городе на Неве таковых 56%. В Санкт-Петербурге 20% не поддерживают это мнение, а 24% затруднились с ответом. В 2021 г. 63% горожан считали город лучшим для построения карьеры, в 2020 — 67%, в 2018 — 72%, а в 2014 — 68%.

На третьем месте Казань: столицу Татарстана назвали лучшим городом для карьеры 43% представителей экономически активного населения. В топ-5 вошли Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%).

Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Омск: здесь лишь каждый десятый житель видит явные возможности роста для себя. Сложно построить карьеру в Волгограде, Новокузнецке и Астрахани.

За год оценки карьерных перспектив снизились в подавляющем большинстве мегаполисов, лишь Набережные Челны и Киров сумели нарастить по 3 процентных пункта, впрочем, возможности вырасти по служебной лестнице здесь по-прежнему видит меньшинство опрошенных.

В 2018 г. на фоне общероссийского подъема настроений в связи с проведением ЧМ по футболу, оценки карьерных перспектив практически во всех городах были наиболее высоки. В ковид оценки начали снижаться и сейчас оказались ниже уровня 2014 г.

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Согласно исследованию, ежегодно жители города теряют в пробках 98 часов — это больше четырех дней. Аналитики отмечают, что по сравнению с 2020 г. в прошлом году уровень загруженности дорог вырос на 7%. Хуже всего ситуация с пробками в зимние месяцы — в декабре, январе и феврале.