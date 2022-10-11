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В школах Свердловской области могут появиться классы военной подготовки

В школах Свердловской области могут появиться классы военной подготовки
Иллюстрация: ru.freepik.com

Речь идет не о кабинетах с соответствующим оборудованием, а о спецподготовке учащихся. Наряду с военными классами в школах могут появиться военные клубы.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Специализированные классы с начальной военной подготовкой (НВП) планируют открыть в школах Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев.

Мы сейчас ведем активные переговоры с министерствами образования и спорта, инструкторскими составами… Мы будем готовить в каждой школе специализированные классы НВП, военно-патриотические клубы, которые будут задействованы именно как образцово-показательные группы, которые будут показывать другим учащимся, что может человек, который занимается НВП, — заявил он.

Планируется, что школьники будут участвовать в спортивной подготовке, обучаться стрельбе, рукопашному бою, оказанию медицинской помощи, управлению беспилотными летательными аппаратами, в частности квадрокоптерами, и другому.

«В 1-2-х классах рассказывать, прививать любовь к родине. После 4-5-х классов уже начинать какие-то деятельные, когнитивные моменты, чтобы они узнавали оружие, собирали его и так далее. А вот когда наступает уже 16 лет, здесь наступает уже призывная подготовка: уставы можно поучить, строевой подготовкой заняться, с парашютом прыгнуть», — добавил Владимир Мезенцев.

Кроме того, на базе ДОСААФ в Свердловской области планируют открыть центр специального назначения и дополнительной подготовки молодежи.

Ранее о необходимости вернуть в школы и средние специальные заведения уроки базовой военной подготовки высказывался губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, НВП необходимо адаптировать к современным условиям с учетом современных вооружений и угроз. Возродить военно-патриотические клубы и движения для всех россиян также предлагала в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова

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Автор: Татьяна Юстус
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