Главы Всемирного банка и МВФ: мир ждет глобальная рецессия

Еще до конца года она захватит страны ЕС и Великобританию, следует из данных агентства Fitch. После чего экономика начнет проседать в США, безусловно, распространяясь и на другие страны.

Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске глобальной рецессии в 2023 г. По прогнозу Fitch, до конца года в рецессию вступят еврозона и Великобритания, после чего она может распространяться дальше, захватывая все новые страны.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил:

[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году, — сказал он на совместной дискуссии с главой Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой (цитата по ТАСС).

Георгиева сказала, что полностью согласна с мнением Мэлпасса.

В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по росту мирового ВВП в 2022 г. до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,9%. По мнению экспертов, на экономику сильно повлияет энергетический кризис в Европе, высокая инфляция и рост темпов ужесточения денежно-кредитной политики в мире. По прогнозам агентства, страны Евросоюза и Британия вступят в рецессию до конца 2022 г., после этого спад в экономике ощутят в США. Рост ВВП в еврозоне и Штатах в годовом выражении в следующем году будет близок к 0%.

Ранее DK.RU писал о нескольких прогнозах развития экономики России. Министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах экономического форума, прошедшего во Владивостоке в сентябре, заявил:

Мы всегда считали и считаем разные сценарии. Есть сценарий «все страхи мира». Но надо понимать, что мы используем эти сценарии в том числе чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем или не реализуем те или иные программы. К ним надо относиться как к «страшилкам» рабочим что ли, — заявил глава Минэка.

Как писал Bloomberg, Россию в ближайшие годы может ждать глубокая и длительная рецессия на фоне санкций. Этот вывод эксперты и официальные лица сделали в результате глубокого анализа, отчет был представлен на закрытой встрече в правительстве 30 августа.

При этом все три сценария, включая «целевой», предусматривают дальнейшее усиление санкций, в том числе введение их со стороны стран, которые ранее считались нейтральными, отметило агентство.

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