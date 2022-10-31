Инвесторы Екатеринбурга вкладываются в недвижимость Дубая: какая от этого выгода?

В первом полугодии 2022 г. зафиксирован ажиотаж на покупку недвижимости в Дубае. Эксперты рассказали, как заработать в условиях экономической нестабильности до 12% годовых.

Покупка квартиры в Екатеринбурге стала не таким выгодным вложением, как раньше. Цены на квартиры падают вместе со спросом, а инвесторы теряют прибыль. Какие есть еще варианты заработать на недвижимости в условиях экономической нестабильности, рассказали эксперты.

На недвижимости Екатеринбурга можно заработать не больше 5-6% годовых

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 25 336 руб. За год от сдачи такой квартиры в аренду можно заработать 304 032 руб. А учитывая, что средняя стоимость однокомнатной квартиры 4 млн руб., то доходность получается 7% годовых без учета расходов на износ квартиры и налогов, с ними — примерно 5%. Окупаться такие инвестиции будут около 15 лет.

Инвестиции в недвижимость Дубая: почему это выгодно?

ОАЭ — привлекательная страна не только со стороны туризма, но и для жизни и инвестиций. В последние несколько лет там наблюдается строительный бум. Люди со всего мира огромным потоком переезжают в Дубай, включая россиян, которые едут туда за спокойной обстановкой и стабильностью.

— В первой половине 2022 г. эксперты отметили ажиотаж на покупку недвижимости в Дубае — продано на 79% больше объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных факторов отмечают благоприятный инвестиционный климат и высокий потенциал для дальнейшего роста, — рассказывает основатель и CEO агентства недвижимости MIRA Тамара Гетигежиева.

В Дубае инвесторам из России доступен большой выбор недвижимости: от студии 35 кв. м за 7–8 млн руб. (от $100 000) в спальном районе, до вилл, таунхаусов или элитных квартир. Например, в одном из самых многолюдных районов Дубая — Downtown Dubai — средняя стоимость недвижимости 9,8 млн руб. ($160 000), а аренда приносит в среднем 455 тыс . руб. ($7 700) в месяц. Окупаемость подобной квартиры может составлять до 12% годовых при краткосрочной аренде.

К тому же в Дубае одна из самых приятных систем налогообложения в мире. Эмираты называют налоговым раем, потому что там нет подоходного налога, как в России. Есть только муниципальные сборы, которые включаются в счет за коммунальные услуги. Ощутимым плюсом является и резидентская виза ОАЭ на срок от 3 до 10 лет. Ее можно получить, купив недвижимость стоимостью от 12,2 млн руб. ($205 000). Как купить недвижимость в Дубае? Для покупки недвижимости не нужно лично приезжать в Дубай. Подобрать квартиру и оформить сделку можно дистанционно, а купить ее даже с помощью криптовалюты. Через компании, которые занимаются недвижимостью, такой как MIRA. Специалисты MIRA помогут не только купить недвижимость, но и выгодно ее перепродать или сдать в аренду.

Собственнику не нужно переживать о незнании языка и самому общаться с иностранными застройщиками: брокеры MIRA Real Estate свободно говорят на русском и отлично знают Дубай. Поэтому 75% клиентов MIRA Real Estate — россияне. У MIRA уже налажена система общения с застройщиками, благодаря которой агентство может обеспечить своим клиентам эксклюзивные объекты, выгодные условия покупки и скидки. И позаботиться обо всем остальном.

Если вы хотите инвестировать в недвижимость в Дубае, оставьте заявку на бесплатную консультацию со специалистами агентства MIRA*. Они помогут обустроиться в новой стране: например, найти детский сад и школу для ребенка, сделать водительские права, получить визу резидента ОАЭ на срок от 3 до 10 лет и ID, а также открыть банковский счет и зарегистрировать компанию.

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*ООО «Грин Маркет» представляет компанию Мира по вопросам маркетинга в РФ 1.mira-estate.ru