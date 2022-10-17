Школа с двумя бассейнами и мастерскими в двух шагах от комфортного жилья. Куда обращаться?

ГК СТРОЙТЭК, работающая на рынке Урала уже более 30 лет, — не только застройщик собственных, комфортных и современных, жилых кварталов. Огромная часть работы компании связана с социальными объектами.

Компания построила 28 школ, шесть детсадов, пожарное депо, СОК «Калининец», ледовую арену «Авто», Музей истории России, станцию метро «Ботаническая», ТРЦ «Академический».

Компания возводит социальные объекты уже много лет, мы являемся генподрядчиком крупных застройщиков — комплексов «Татлин», «Ньютон-Парк», «Парковый квартал», «Вернисаж», «Свой круг», «Первый Николавевский», мы накопили огромный опыт подобной работы, — поясняет директор центра продаж ГК СТРОЙТЭК Татьяна Гузеева.

Один из последних соцпроектов СТРОЙТЭК — здание для школы №31 в Академическом районе Екатеринбурга. Под одной крышей на ул. Савкова работают школа на 825 учеников и детский сад на 200 мест. По оснащению новый образовательный центр превосходит все учебные заведения города: два бассейна, три спортивных зала, 32 учебных кабинета, физическая и химическая лаборатории, лингафонный кабинет, слесарная и столярная мастерские, цех кройки и шитья, библиотечный центр с компьютерной зоной, мультимедийный класс и актовый зал с современной аппаратурой.

Школа №31 в м-не Академический, фото ГК СТРОЙТЭК

Значение новых школ для Академического трудно переоценить, ведь здесь проживает в три раза больше детей, чем в других районах города, — подчеркивают в компании.

Важно и то, что школьный бассейн будет доступен в том числе для местных жителей: план школы предусматривает отдельный вход для желающих поплавать.

— Это очень удобно для всех жителей микрорайона. Новые кварталы важно и нужно строить с учетом множества нюансов. Например, бассейн, расположенный в здании школы, может быть доступен во внеучебное время для жителей близлежащих кварталов, — подчеркивает Татьяна Гузеева.

Неподалеку от новой школы СТРОЙТЭК возводит ЖК «РИО-3»: три дома, ставшие частью квартальной застройки на ул. Хрустальногорская. Жилой комплекс воплощает пять ключевых аспектов счастливой жизни: благополучие, комфорт, семейные ценности, здоровье и безопасность. Проектом предусмотрены современные входные группы, лобби, колясочные, стильная отделка зон общего пользования, разработаны интересные и эргономичные планировочные решения.

ЖК «РИО-3», фото ГК СТРОЙТЭК

Первый дом №1 ЖК уже сдан, дома №2 и №3 будут введены в эксплуатацию в III квартале 2023 г. Ознакомиться с планировками квартир в ЖК и узнать о всех его достоинствах можно в центре продаж компании по телефону: +7 (343) 363-86-90.

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