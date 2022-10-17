Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.10
63,05
62,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Прогресс» вошёл в ТОП-3 застройщиков рейтинга ЦИАН

«Прогресс» вошёл в ТОП-3 застройщиков рейтинга ЦИАН
Иллюстрация: Группа компаний «Прогресс»

ЦИАН подвел итоги сентября и опубликовал ТОП застройщиков Свердловской области. Из 171 застройщика в тройку самых просматриваемых вошла группа компаний «Прогресс».

#НОВОСТИ

Внимание горожан, отраслевого и профессионального сообществ привлек проект ЖК Amundsen. Его строительство «Прогресс» анонсировал в середине июня 2022 г.

За основу концепта взят опыт лучших мировых пятизвездочных отелей. Проект предусматривает дворовое пространство размером с четыре футбольных поля, которое включает в себя, помимо множества детских площадок и прогулочных маршрутов, зону для барбекю, памп-трек, зиплайн и даже собственный водный источник. Зимой двор-трансформер порадует своих жителей катком и горками для катания на ватрушках. 

Отельный подход «Прогресса» прослеживается и в местах общего пользования. В большом уютном лобби с семиметровыми потолками под живой аккомпанемент фортепиано можно провести рабочую встречу за чашечкой кофе.

Пространство ЖК Amundsen отлично подходит для жизни и развития без лишней необходимости покидать его границы. 

* Рейтинг рассчитывается на основе количества показов объявлений покупателям недвижимости на Циан, просмотров карточек жилых кварталов и показов медийной рекламы.

Реклама. ООО СЗ «Прогресс-Строй»
https://progressdk.ru/

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бронь от частичной мобилизации для сотрудников в Екатеринбурге выбивают более 500 компанийБронь от частичной мобилизации для сотрудников в Екатеринбурге выбивают более 500 компаний
  • Бывший глава «МегаФона» купил Avito за 151 млрд рублейБывший глава «МегаФона» купил Avito за 151 млрд рублей
  • Путин: частичная мобилизация закончится в течение пары недельПутин: частичная мобилизация закончится в течение пары недель
  • В Екатеринбурге запускают прямые чартеры на Мальдивы. Цена перелета — от 800 тыс. руб.В Екатеринбурге запускают прямые чартеры на Мальдивы. Цена перелета — от 800 тыс. руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.