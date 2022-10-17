«Прогресс» вошёл в ТОП-3 застройщиков рейтинга ЦИАН

ЦИАН подвел итоги сентября и опубликовал ТОП застройщиков Свердловской области. Из 171 застройщика в тройку самых просматриваемых вошла группа компаний «Прогресс».

Внимание горожан, отраслевого и профессионального сообществ привлек проект ЖК Amundsen. Его строительство «Прогресс» анонсировал в середине июня 2022 г.

За основу концепта взят опыт лучших мировых пятизвездочных отелей. Проект предусматривает дворовое пространство размером с четыре футбольных поля, которое включает в себя, помимо множества детских площадок и прогулочных маршрутов, зону для барбекю, памп-трек, зиплайн и даже собственный водный источник. Зимой двор-трансформер порадует своих жителей катком и горками для катания на ватрушках.

Отельный подход «Прогресса» прослеживается и в местах общего пользования. В большом уютном лобби с семиметровыми потолками под живой аккомпанемент фортепиано можно провести рабочую встречу за чашечкой кофе.

Пространство ЖК Amundsen отлично подходит для жизни и развития без лишней необходимости покидать его границы.

* Рейтинг рассчитывается на основе количества показов объявлений покупателям недвижимости на Циан, просмотров карточек жилых кварталов и показов медийной рекламы.

Реклама. ООО СЗ «Прогресс-Строй»

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