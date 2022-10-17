Новый директор усилит бизнес «БКС Ультима» в Екатеринбурге

К команде «БКС Ультима» в Екатеринбурге присоединилась Наталья Епифанова. Она возглавит представительство финансовой структуры. Экс-директор Константин Колчанов продолжит активно работать с клиентами.

За 2022 год компания БКС существенно приросла в объеме активов, которые ей доверили клиенты. Основным фактором выбора были как лидерские позиции на инвестиционном рынке, так и полностью сохранившиеся инвестиционные возможности, несмотря на все санкционные ограничения отрасли.

Безусловно, активно выбирали нового брокера и состоятельные клиенты, чьи активы находятся под сопровождением и управлением «БКС Ультима Екатеринбург».

Для того чтобы сервис соответствовал, а иногда и превосходил ожидания клиентов, руководство «БКС Ультима» приняло решение об усилении команды новым лидером — Натальей Епифановой, которая уже более 15 лет работает в крупнейших финансовых организациях Урала.

При этом Константин Колчанов, экс-директор «БКС Ультима Екатеринбург», продолжит работу в рамках филиала в роли директора по работе с состоятельными клиентами и сосредоточится на ведении индивидуальных инвестиционных портфелей ключевых клиентов филиала.

DK.RU встретился с Натальей Епифановой и Константином Колчановым и выяснил, что останется неизменным, а что поменяется в работе филиала под ее руководством.

Наталья, расскажите, пожалуйста, какой профессиональный опыт стоит за вашими плечами и в чем вы видите свою главную миссию на посту директора «БКС Ультима» в Екатеринбурге?

— Уже более 15 лет я работаю в банковском секторе. За это время прошла все стадии становления в качестве эксперта: от работы в розничном подразделении банка до собственно управления подразделениями.

Я считаю самым важным то, что все это время я никогда не работала только с цифрами отчета, а постоянно работала с людьми — клиентами и сотрудниками. У меня есть близкий круг клиентов, которые доверяют мне решение своих финансовых вопросов, и вне зависимости от моей роли я продолжаю помогать им в их инвестициях

Такой же подход — «от человека» — я применяю и в своих командах. Поэтому я уверена, что смогу как грамотно развивать действующих сотрудников, так и привлекать под наши знамена проверенных профессионалов рынка из других организаций, в которых сейчас, к сожалению, стало меньше ресурсов для реализации себя и целей клиентов.

Взглянув свежим взглядом на БКС, могу сказать, что инфраструктура БКС сейчас способна решать все задачи клиентов по размещению и перемещению капитала между валютами, инструментами и юрисдикциями.

По сути, можно сказать, что инвесторы внутри БКС могут вернуть 2021 г. с точки зрения доступности финансовых инструментов, только вот котировки практически всех активов существенно ниже.

Безусловно, для тех, кто уже инвестировал, — это поле для работы с капиталом, зато те, кто обладает сейчас свободным капиталом, могут сделать очень привлекательные по потенциальной доходности инвестиции.

Константин, какой функционал остается за вами в команде «БКС Ультима»?

— Моя главная задача сейчас — всеми силами помогать Наталье. Я передаю в руки нового директора и личный опыт, и накопленные знания о продуктах и структуре «БКС Ультима». Это первый блок задач.

Второй связан с клиентами. Наш бизнес постоянно растет. Количество клиентов за прошлый год увеличилось в два раза и мы прогнозируем еще больший рост, ведь, как упомянула Наталья, у нас появилась уникальная возможность помогать клиентам решать их финансовые вопросы в сложных геополитических условиях. Так что плавное вовлечение новых клиентов и их знакомство с возможностями «БКС Ультима» — вторая задача, которая стоит передо мной в новой должности.

Важно сказать и о том, почему я решился на передачу функционала директора. Дело в том, что на эту должность я шел, чтобы вырастить команду профессионалов. Задача выполнена, теперь компании нужны новые люди, которые будут развивать и усиливать то, что уже сделано. Я же оставляю за собой возможность более эффективно заниматься клиентскими портфелями и быть ближе к клиентам.

Наталья, будет ли корректироваться стратегия компании с вашим приходом?

— БКС — это клиентоориентированная компания, и это ядро нашего понимания построения бизнеса. Поэтому стратегия компании корректируется не с моим приходом, а с приходом тех обстоятельств и тех задач, которые перед нами ставят клиенты.

Моя цель — сделать так, чтобы все процессы внутри компании были направлены на решение задач клиентов. Свою миссию я вижу как гармоничное совмещение интересов клиентов, компании и сотрудников.

Вы отметили, что ждете притока новых клиентов. Кто эти люди?

Н.Е.: В большинстве своем это люди, нацеленные на защиту капитала. Сейчас такие клиенты приходят как со стандартными запросами, так и с нетривиальными, ведь до недавнего времени никто не сталкивался с ограничениями по капиталу на зарубежных счетах.

Как уйти от давления, как защитить активы, как заработать в этих условиях — все эти вопросы и решает наша команда. Кроме того, часто приходят люди, заинтересованные в сохранении финансового благополучия семьи, живущей за пределами России, ведь из-за санкций и ограничений переводить деньги за рубеж стало намного сложнее. «БКС Ультима», как своеобразная экосистема, работает в разных направлениях и готова закрывать все возникающие вопросы клиентов.

К.К.: Я бы разделил и действующих, и новых клиентов «БКС Ультима» на две категории. К первой относятся те, кто занял выжидательную позицию. У таких людей есть активы в сторонних компаниях и они не знают, что с ними делать в текущих условиях, и очень удивляются, когда понимают, что не все так безнадежно, как казалось изначально, что возможности для инвестиций все-таки есть.

Вторая категория клиентов — люди, которым надоело ждать. Они готовы действовать здесь и сейчас, готовы покупать активы, которые резко подешевели, использовать уникальную возможность, которая выпадает раз в 10-12 лет.

Какие продукты вашей компании сейчас пользуются особым спросом?

Н.Е.: Я бы говорила не о самых популярных продуктах, а о том, что больше всего ценится нашими клиентами. А ценится сейчас, в условиях неопределенности, полное сопровождение и своевременное информационное консультирование. Например, перемещение ценных бумаг из европейской клиринговой палаты Euroclear в Национальный расчетный депозитарий. Вообще-то эта операция — зона ответственности инвестора, но мы готовим полный необходимый пакет документов, помогаем, ведем клиента от и до. Кроме того, мы своевременно извещаем клиентов о том, что именно их ценные бумаги попадают под условия репатриации, даем четкую инструкцию, как и что необходимо сделать.

К.К.: Благодаря тому, что облигациям некоторых компаний дали возможность вернуться в российских контур, клиенты вновь смогут получать купоны и ставить свои активы в зону ликвидности. Продолжая тему популярных запросов: часто спрашивают, как поступать, если была выбрана стратегия автоследования (при такой инвестстратегии «копируются» сделки успешных трейдеров или управляющих). Одни брокеры говорят, что стратегия провальна.

Наша команда аналитиков просчитала все риски и пришла к выводу, что она позволяет зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынках, а команда управляющих реализовала эту идею на практике.Сейчас те, у кого в портфеле была такая стратегия, приятно удивлены положительными результатами.

Еще одна услуга, которая была популярна в весенне-летний период, — конвертация расписок. Клиенты спрашивали, как их оформлять. Всю сервисную работу по этим запросам команда «БКС Ультима» брала на себя. Были и реальные истории, когда сотрудники Уральского филиала в тесной и оперативной работе спасали активы, которые находились у клиентов за рубежом и переводили их обратно в Россию.

Фото: Константин Колчанов, экс директор «БКС Ультима Екатеринбург»

Сформировался ли у ваших клиентов запрос на альтернативные инвестиции — в вино или предметы искусства?

Н.Е.: Наша задача — рассказать клиентам обо всех доступных способах сохранить средства. Мы рассказываем о возможностях, которые открывают инвестиции в драгоценные металлы или юани. Кстати, эта валюта все чаще появляется в портфеле клиентов. Она не так подвержена санкционному давлению.

К.К. Инвестиции в вино, картины или драгоценности — тема, популярная в Москве и Санкт-Петербурге. На Урале более консервативные инвесторы, однако при появлении запроса подобного рода наши эксперты точечно помогают интересантам.

Насколько мне известно, «БКС Ультима» часто проводит клиентские мероприятия. Причем как делового характера, так и развлекательного. В чем их ценность для клиента?

Н.Е.: Подобные активности сейчас жизненно необходимы. Во-первых, они помогают отключиться от информационной повестки и снизить уровень стресса. Во-вторых, на деловых и бизнес-завтраках инвесторам дают массу полезной информации. Такие небольшие кулуарные мероприятия мы устраиваем раз в месяц в различных ресторанах Екатеринбурга. Деловые мероприятия бОльшего масштаба, куда приезжают эксперты из Москвы или Санкт-Петербурга, проходят примерно раз в квартал. А раз в полгода мы собираем всех клиентов на праздники «для души». Так, например, недавно вместе с потенциальными и действующими клиентами мы отметили юбилей «БКС Ультима» в стиле «Вечер в Лас-Вегасе 50-60-х гг.». Мероприятие получилось очень атмосферным, ярким и подарило массу приятных впечатлений гостям.

В качестве резюме: назовите три главных «фишки» «БКС Ультима»?

Н.Е.: Во-первых, в условиях мировых ограничений мы открываем клиентам уникальные возможности сохранения и увеличения капиталов. Во-вторых, у «БКС Ультима» теплый и семейный подход к клиентам. Можно сказать, в текущей ситуации мы приняли на себя роль психологов. И, в-третьих, мы создаем условия для неформального общения и обмена опытом среди самих клиентов. А это очень ценно.

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