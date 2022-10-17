Свердловская область оказалась в пятерке худших в стране по банкротствам граждан и бизнеса

С 1 апреля по 1 октября в России действовал мораторий на банкротство граждан, предпринимателей и организаций (исключение — застройщики). Но они могли инициировать процедуру по собственному желанию.

Мораторий, введенный с апреля по октябрь 2022 г., лишал кредиторов права на подачу новых заявлений о банкротстве должников. Однако у последних сохранялось право на подачу заявлений о собственном банкротстве. Кроме того, мораторий не влиял на дела, возбужденные до 1 апреля 2022 г.: они продолжали рассматриваться.

Банкротства компаний

По данным Федресурса, за 9 месяцев 2022 г. количество корпоративных банкротств в стране снизилось до 7227 (минус 2,4% к такому же периоду 2021 г.).

Регионы-лидеры по числу компаний-банкротов:

Москва — 1536 (плюс 3,0% к 9 мес. 2021 года)

Московская область — 615 (плюс 12,0%)

Санкт-Петербург — 562 (плюс 5,2%)

Краснодарский край — 250 (плюс 9,2%)

Свердловская область — 204 (плюс 19,0%).

В последние годы количество банкротств компаний достаточно стабильно, в том числе в периоды ухудшения экономической ситуации. Мораторий вот уже второй раз сдерживает рост числа банкротств в сложный период. Думаю, в этот раз, как и в прошлый, эффект будет долгоиграющим, и после завершения моратория существенного роста числа банкротств не произойдет, — отмечает руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Банкротства граждан

Темпы роста числа потребительских банкротств замедлились почти в два раза: за 9 месяцев 2021 г. прирост к такому же периоду 2020 г. составил 78,4%. В январе-сентябре 2022 г. к аналогичному периоду 2021 г. — 41,2% (до 194 145 шт.). Как правило, граждане сами инициируют свое банкротство.

Регионы-лидеры по числу судебных банкротств граждан:

Краснодарский край — 9509 (плюс 38,2% к 9 мес. 2021)

Московская область — 9413 (плюс 28,7%)

Москва — 9297 (плюс 25,6%)

Свердловская область — 7912 (плюс 41,5%)

Республика Башкортостан — 7720 (плюс 44,6%).

Регионы-лидеры по числу внесудебных банкротств граждан:

Челябинская область — 284

Оренбургская область — 242

Омская область — 213

Свердловская область — 205

Санкт-Петербург — 181.

Ранее DK.RU сообщил, что российское подразделение Google начало процесс банкротства. Арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование офиса, в компании нечем выплачивать людям заплату. Также Google не может выплатить оборотный штраф на сумму 7,2 млрд руб.

Напомним, что в сентябре ушли с молотка здания и земли комплекса «Ювелиры Урала», принадлежащие экс-депутату Госдумы РФ Валерию Язеву, признанному банкротом. Недвижимость планировали продать за 273,6 млн руб., но ценовое предложение победителя торгов оказалось почти на 108 млн руб. меньше.