Начинающих дизайнеров научат проектировать универсальные городские пространства
С 17 октября в Екатеринбурге стартует VI Всероссийская школа универсального дизайна «Арх-Перспектива». Мероприятие продлится до 24 октября и будет проходить в онлайн-формате с иностранными спикерами.
Школа «Арх-Перспектива» — это совместный бесплатный проект отдела Универсального дизайна Региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» и компании JTI Россия.
В рамках бесплатной школы у начинающих дизайнеров и архитекторов появится возможность проявить себя и создать собственный арт-проект универсального городского пространства, которое было бы удобно для всех слоев населения: для детей, пенсионеров, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями и т.д.
Обучение состоит из двух частей — теоретической и практической. В первой части слушателей ждут лекции от российских и зарубежных спикеров, среди которых:
— Кирилл Теслер, руководитель архитектурного бюро Tesler architects;
— Пит Керчер, основатель ассоциации «Дизайн для всей Европы», посол Европейского института дизайна и инвалидности «Дизайн для всех»;
— Джош Сафди, эксперт по универсальному дизайну и доступной среде, директор «Kessler McGuinness & Associates»;
— Пепетто Ди Буккьянико — президент ассоциации «Дизайн для всей Италии», вице-президент ассоциации «Дизайн для всей Европы» и др.
Во время практической части участникам предстоит разработать собственный арт-проект в составе команды и презентовать свои работы. При желании слушатели могут посетить только теоретическую часть.
Обучение пройдёт на сайте РООИ «Перспектива». Там же можно ознакомиться с подробной программой онлайн-школы.
Регистрация на участие по ссылке.