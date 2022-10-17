Начинающих дизайнеров научат проектировать универсальные городские пространства

С 17 октября в Екатеринбурге стартует VI Всероссийская школа универсального дизайна «Арх-Перспектива». Мероприятие продлится до 24 октября и будет проходить в онлайн-формате с иностранными спикерами.

Школа «Арх-Перспектива» — это совместный бесплатный проект отдела Универсального дизайна Региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» и компании JTI Россия.

В рамках бесплатной школы у начинающих дизайнеров и архитекторов появится возможность проявить себя и создать собственный арт-проект универсального городского пространства, которое было бы удобно для всех слоев населения: для детей, пенсионеров, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями и т.д.

Обучение состоит из двух частей — теоретической и практической. В первой части слушателей ждут лекции от российских и зарубежных спикеров, среди которых:

— Кирилл Теслер, руководитель архитектурного бюро Tesler architects;

— Пит Керчер, основатель ассоциации «Дизайн для всей Европы», посол Европейского института дизайна и инвалидности «Дизайн для всех»;

— Джош Сафди, эксперт по универсальному дизайну и доступной среде, директор «Kessler McGuinness & Associates»;

— Пепетто Ди Буккьянико — президент ассоциации «Дизайн для всей Италии», вице-президент ассоциации «Дизайн для всей Европы» и др.

Во время практической части участникам предстоит разработать собственный арт-проект в составе команды и презентовать свои работы. При желании слушатели могут посетить только теоретическую часть.

Обучение пройдёт на сайте РООИ «Перспектива». Там же можно ознакомиться с подробной программой онлайн-школы.

Регистрация на участие по ссылке.