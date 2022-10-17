УрФО перевыполнил план по расселению собственников ветхого жилья

В 2022 г. более 90 тысяч человек переехали в новое жилье из аварийного. Как отмечает полпред президента в регионе, темпы расселения надо наращивать, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

По плану, в 2022 г. 49,6 тыс. жителей Уральского федерального округа должны были получить новые квартиры по региональным адресным программам с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий». Но на сегодняшний момент их уже на 4,7 тыс. больше (54,3 тыс.).

В рамках иных региональных программ расселено еще 40,2 тыс. человек.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, крайне важно продолжать проекты, направленные на повышение качества жизни людей. Необходимо наращивать темпы расселения, и по максимуму использовать все возможности для успешной реализации намеченных планов, — сказал полпред президента в регионе Владимир Якушев в ходе совещания с главными федеральными инспекторами.

Напомним, что в конце 2021 г. в реестре аварийного жилья Свердловской области было три тысячи многокварных домов. В них проживает более 36 тыс. чел.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил увеличить расходы на выполнение программы по расселению аварийного жилья. Объем финансирования вырастет с 16,5 до 20,4 млрд руб. Сделать это получится в том числе за счет софинансирования программы из местных бюджетов (региональная казна на расселение выделит 363,2 млн руб.).