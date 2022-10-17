Китай прекращает поставлять газ в Европу

Крупнейшие госкомпании КНР получили от властей предписание об остановке перепродажи сжиженного природного газа покупателям Европы и других стран Азии.

Bloomberg пишет, что Китай прекращает поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, он будет оставлен для внутреннего потребления.

Крупные государственные компании КНР получили от властей предписание прекратить перепродавать СПГ покупателям в Европе и в другие страны Азии, чтобы обеспечить внутренний спрос, пишет издание, ссылаясь на источники.

Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, попросила компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние объемы для внутреннего пользования, — сказали собеседники агентства.

У Китая есть крупные контракты на закупку СПГ с США, в этом году местные трейдеры перенаправили часть поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны.

Как пишет Bloomberg, если зима окажется холодной, решение прекратить поставки может усугубить энергетический кризис в ЕС. Однако, хотя поставки из Китая и принесли покупателям в ЕС некоторое облегчение, рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок.

Напомним, после сильнейшего сокращения поставок газа из России, биржевая цена на газ в Европе выросла, Еврокомиссия обязала страны сократить потребление на 15%, чтобы нормализовать ситуацию.

Сейчас дополнительный газ в Европу поставляют США, в Евросоюз направляется 70% всего экспорта СПГ Америки. Кремль не раз заявлял, что решение о поставках газа остается за Евросоюзом.

Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, — заявлял Путин, говоря про уцелевшую после взрывов нитку «Северного потока-2».

Также на DK.RU: Президент Турции принялся строить газовый хаб по предложению Путина