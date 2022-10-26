«Если условия для сотрудников и станков будут лучше, то и качество продукции вырастет»

Почему группа компаний Artmark для строительства пятого филиала в России — Уральского центра дистрибуции — выбрала индустриальный парк ПРО-БИЗНЕС-ПАРК.

Проект группы компаний Artmark — лидера рынка поставки самоклеящихся материалов — стартовал 30 лет назад. К концу 2022 г. география филиальной сети собственных обрабатывающих предприятий включает четыре региона России: Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Офисы и производственные помещения компании расположены в новых современных зданиях, которые по планировке, размерам, наполнению отвечают требованиям производства и хранения материалов. Например, общая площадь Центра дистрибуции в Подольске занимает 5 тыс. кв. м, включая склад на 15 млн кв. м самоклеящейся продукции. Четыре производственных машины за смену перерабатывают 1 млн кв. м материала, что по площади равно примерно 200 футбольным полям. На Северо-Западе расположен филиал в индустриальной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга площадью 2 тыс. кв. м.

В 2019 г. руководство обособленного подразделения компании «Артмарк Северо-Запад» в г. Екатеринбурге начало присматривать промышленную площадку для строительства производственно-складского комплекса. Новый объект недвижимости Artmark планирует использовать совместно со своим партнером — производителем этикеток, компанией ССЛ-Контур.

«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» был первой площадкой, которую мы посмотрели, когда начали поиски. Когда я показала ее руководству головного офиса, мне ответили: давай посмотрим что-нибудь еще, потому что всегда хочется пощупать альтернативу. Я год ездила по региону, рассмотрела 8 площадок, и в итоге мы вернулись к тому, с чего начали, — рассказывает руководитель Екатеринбургского филиала «Артмарк Северо-Запад Екатерина Фёдорова.

На всей территории парка — асфальтированные дороги и освещение

Строить какие-то долгосрочные прогнозы в текущей политической и экономической ситуации — дело неблагодарное. Но, тем не менее, российский рынок самоклеящихся материалов расширился еще в конце 2021 г., когда из конкурентной борьбы выбыл крупный финский производитель. Уже тогда это повлекло некоторые трудности в отраслях, сопутствующих использованию самоклеящейся продукции. После ухода европейских поставщиков весной 2022 г. российские предприниматели некоторое время пребывали в недоумении, но вскоре вышли на азиатский рынок и наладили новые бизнес-связи.

Вадим Губаревич представитель «Артмарк Северо-Запад» Этот рынок и пул материалов, которые мы используем, работает уже 30 лет и расширения не требует. Сейчас речь идет о стабилизации. Нужно наладить контакты с новыми партнерами, проанализировать их подход к работе, потому что мы — элемент в цепочке производства самоклейки: от материалов до конечного потребителя. И на каждом этапе могут быть проблемы и претензии. Наша задача — улучшить качество продукции, даже если где-то на процесс мы влияем только косвенно. То есть, если у нас условия для сотрудников и производственных станков будут лучше, то и качество продукции вырастет. Наличие собственных производственных площадей нам в этом поможет.

Здание резидента ПРО-БИЗНЕС-ПАРК, построенное в 2022 г.

Группа компаний Artmark развивается не только по горизонтали, но и растет вместе с техническим прогрессом. Во всех собственных центрах дистрибуции по России применяются последние технологии по обработке и логистике заказа, которые минимизируют человеческий фактор. Вся необходимая информация заложена во внутреннюю программу: система штрих-кодов, автономные сканеры, автоматический процесс. Современные помещения оснащаются высокоскоростным и энергоэффективным оборудованием, соответствующим последним требованиям по охране труда и защите окружающей среды.

Александр Кожев директор Екатеринбургского филиала «ССЛ-Контур» Если говорить про автоматизацию, то мне нравится пример нашего голландского партнера — производителя оборудования, на котором мы работаем. Они тоже построили комплекс на территории индустриального парка. Процессы отлажены, интуитивно понятны и автоматизированы. Даже перемотка термочеков на втулке происходит при минимальной вовлеченности людей. Человек только берет ролики, которые выталкиваются на конвейер, и складывает в коробки. Когда коробка заполняется, он нажимает кнопку, вылетает транспортная этикетка, он ее клеит и сталкивает дальше по ленте. Второй человек снимает эти коробки, ставит на поддон, который паллетируется, обматывается стрейчем и уезжает. Все это — зрелище, на которое можно смотреть бесконечно. Система работает как часы.

Желание внедрить инновационные технологии и автоматизацию процессов объясняет и специфические требования к промышленной площадке. Из самого очевидного: большое пространство склада, высокие потолки для размещения многоярусных стеллажей с самоклеящимися материалами, беспыльные полы для соблюдения требований типографий по качеству печати и отсутствию загрязнений на лицевом слое. Бэкграундом идут конфигурации здания, энергоэффективность и инженерное оснащение объекта — для внедрения сложных систем автоматизации, а также расположение парка, внутренняя и внешняя логистика и в целом инфраструктура.

Расположение Индустриального парка ПРО-БИЗНЕС-ПАРК

«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК организован очень хорошо. Я был в индустриальных парках Голландии, Германии, Китая. И в Екатеринбурге сделано действительно достойно. Это перспективная площадка для внедрения инноваций и перехода на полную автоматизацию процессов, поскольку для этого имеются инженерные и ресурсные базы, — объясняет директор Екатеринбургского филиала «ССЛ-Контур» Александр Кожев.

Готовая инфраструктура индустриального парка

Денис Ремезов генеральный директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Идеология нашей Управляющей компании — не просто продать землю, построить промышленный объект и обслуживать места общего пользования. Мы стремимся взаимодействовать и помогать нашим резидентам в реализации их инвестиционного проекта на всех этапах, в том числе после передачи готового объекта. Мы обеспечиваем охрану территории парка, находящихся на ней зданий и имущества резидентов. КПП и камеры видеонаблюдения исключают въезд в парк постороннего транспорта. В планах также — организация доставки персонала на площадку и строительство столовой.

Весной 2022 г. ГК Artmark и ГК ПРО-БИЗНЕС-ПАРК подписали инвестиционный договор на проектирование и строительство производственного здания площадью 4,8 тыс. кв. м в формате Built-to-Suit. 18 октября 2022 г. Управляющая компания ПРО-БИЗНЕС-ПАРК провела торжественную церемонию по заливке первого куба бетона в фундамент будущего здания.

Генеральный директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов и представитель «Артмарк Северо-Запад» Вадим Губаревич

Утром на участок заехала строительная техника в ожидании гостей, среди которых были представители ГК Artmark из московского и екатеринбургского отделений, руководители проектной группы компании GRADIENT и топ-менеджеры генподрядчика ICONS. Управляющей компании удалось сделать праздничный сюрприз из обыденного события: помимо формальностей, участникам мероприятия предложили экскурсию по парку, фуршет. Соблюли и строительные традиции. По мировому обычаю застройщиков перед заливкой бетона команда проекта заложила в фундамент специально изготовленную по такому случаю монету — как символ начала строительства и успешного продвижения проекта.

Закладка монеты с символикой компаний в фундамент будущего здания

Команда проекта прорабатывает решения так, чтобы они были наиболее эффективны и реализуемы в процессе строительства. Чтобы не было накладок по срокам и проектная документация в производство работ выдавалась вовремя. Перед тем как проект передается клиенту, он проходит три уровня внутренней проверки. Поэтому всегда заранее известно, к чему готовиться, какие материалы и оборудование понадобятся и в какие сроки. В этом сильная сторона совместной партнерской работы компаний ПРО-БИЗНЕС-ПАРК, GRADIENT и ICONS.

Уже в I квартале 2023 г. планируется возвести каркас основного здания и АБК. Окончание строительства и передача объекта под монтаж оборудования придутся по плану на III квартал следующего года.

Созидать — всегда благородно и почетно. А в наше время это еще связано с некоторыми героическими свершениями. Поэтому я благодарю ГК ПРО-БИЗНЕС-ПАРК за организацию мероприятия, а также надеюсь на дальнейшее сотрудничество, которое, судя по окружающим наше будущее здание объектам, имеет все перспективы, — сказал в завершение торжественного мероприятия представитель «Артмарк Северо-Запад» Вадим Губаревич.

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