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«Запрос на индустриальные помещения схож с жидкой субстанцией: легко заполняет все дыры»

«Запрос на индустриальные помещения схож с жидкой субстанцией: легко заполняет все дыры»
Иллюстрация: DK.RU

«Cпекулятивное строительство новых объектов стало не таким очевидным. Есть отрасли, сильно ощутившие на себе просадку, и те, которым государство готово оказывать серьезную поддержку».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НЕДВИЖИМОСТЬ#БИЗНЕС

Андрей Толшин, директор компании «Истэйт» — о текущей ситуации на рынке индустриальной недвижимости:

— В целом необходимо отметить, что рынок промнедвижимости Екатеринбурга в связи с текущей ситуацией не претерпел сколько-нибудь радикальных изменений. И если в московском регионе мы видим серьезное освобождение площадей и выход на рынок больших объектов по интересным ценам, то в Екатеринбурге такого мы не наблюдаем.

Онлайн-торговля перестала будоражить рынок своими рваными запросами, весь большой e-commerce определился с местами размещения своих объектов.

В классе «С» мы не фиксируем больших изменений в поведении клиентов. Все в целом остается на прежнем уровне: рутинная смена арендаторов на старых объектах, кто-то в поисках большей или более удобной площади.

При всем при этом строительная стоимость объектов складского и производственного назначения не претерпела драматического снижения. Если и можно говорить о какой-либо коррекции, то только в границах 10% и далеко не по всем объектам.

Не будем забывать, что аппетиты владельцев земельных участков только растут, а по некоторым участкам и вовсе потеряли связь с реальностью. Как говорится, «земля не тухнет».

При всех потрясениях запрос на индустриальные помещения схож с жидкой субстанцией, которая легко и очень плотненько заполняет все имеющиеся вакантные помещения. Уровень вакансии по Екатеринбургу все еще в районе нуля. И если раньше запрос в основном звучал: «Есть ли у вас свободные помещения?», то сейчас он звучит так: «У вас, случайно, никто не съезжает?».

Если еще год назад мы говорили о том, что есть большой запрос, нужно строить спекулятивно и инвестировать в новые объекты, то после увеличения ключевой ставки стоимость заемных средств серьезно выросла, и спекулятивное строительство новых объектов стало не таким очевидным. Хотя под конкретный запрос и намерение арендовать объекты продолжали достраиваться.

Что же сейчас? Мы постоянно анализируем рынок и отмечаем, что есть отрасли, наиболее сильно ощутившие на себе просадку, падение продаж, снижение трафика, уменьшение оборота товара на складах. Но в то же время появились отрасли, которые государство считает приоритетными и готово оказывать серьезную поддержку.

Появляются такие программы, как предоставление земельных участков за 1 рубль для размещения импортозамещающих производств. К таким мерам поддержки можно отнести и «промышленную ипотеку». И здесь название программы хорошо отражает суть. Если вы попадаете под критерии и имеете намерение приобрести здание, то государство готово поддержать вас и предоставить льготное финансирование на комфортных условиях, под залог такого здания. Финансирование является целевым и использовать средства в спекулятивных целях вряд ли получится, так как предусмотрен контроль за использованием объекта. Также заявлена возможность покупки старых помещений с вероятностью привлечения финансирования на их реконструкцию.

В целом мы высоко оцениваем данную инициативу, но в Екатеринбурге есть проблема с наличием готовых помещений. Поэтому для использования данного инструмента придется найти партнера, готового построить для вас такое помещение на подходящем земельном участке. На сегодня в нашем управлении находится около 70 га земельных участков, подготовленных к стройке промобъектов самого разного масштаба. Мы готовы работать с разными запросами и реализовывать их в рамках своих проектов.

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ООО "ИСТЭЙТ"
http://east8.ru/
Автор: Мария Смирнова
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