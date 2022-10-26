Must read: что читают предприниматели и топ-менеджеры Екатеринбурга. Подборка DK.RU

Новые знания и инсайды — повсюду. Можно внимательно наблюдать за окружающим миром и искать там готовые бизнес-рецепты, можно смотреть обучающие передачи, но лучшие советы, конечно, написаны пером.

DK.RU опросил бизнесменов Екатеринбурга и выяснил, какую литературу они предпочитают, какие книги лежат и не пылятся на их письменном столе. Получилась целая подборка из полезной бизнес-литературы и художественных произведений.

Светлана Корабель, управляющий партнер ЮС КОГЕНС, советник по наследственному планированию:

— Я обожаю читать. Параллельно читаю 4-6 книг. Must read из бизнес литературы — Дэвид Майстер «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги». Из классики — «Трилогия желания» Теодора Драйзера. Я бы сказала, что это художественное произведение — лучший путеводитель по выстраиванию крупного бизнеса. Книга, которая обозначает все возможные препятствия на пути, в том числе по наследованию. Книга, которая показывает, как важно наследственное планирование.

Ну и для отдыха я читаю фантастику. Космос, виртуальный мир, мир магов и чародеев, вечная борьба добра и зла, шутки и человеческие противоречия — зачитываюсь и люблю больше, чем кино.

Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»:



— Чтение помогает мне оставаться в тонусе.Я одновременно читаю/слушаю несколько книг в зависимости от места, где нахожусь. Сейчас одна из них — «Остров Крым» Василия Аксенова. В годы Перестройки я купил на книжном развале «Московскую сагу», «проглотил» и начал читать другие книги этого автора, в том числе эту. Недавно познакомился с автобиографическим романом «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, матери Василия Аксенова. Это потрясающая вещь. Слушаю «Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной». В начале 2000-х я посмотрел документальный фильм Олега Дормана, посвященный ее воспоминаниям, теперь решил к ним вернуться. В одной из комнат у меня лежит новая книга Михаила Зыгаря, в спальне — монография «Наполеон Бонапарт» Альберта Манфреда (перечитываю ее в третий раз).

Константин Ванеев, директор филиала «Открытие инвестиции» в Екатеринбурге:

— В период кризиса и неопределенности самым главным качеством руководителя и бизнесмена становится адаптивность. Переосмысление происходящего с последующей трансформацией себя, своей команды, своей компании к новым реалиям требует высокой адаптивности и обучаемости. Поэтому сейчас я жадно поглощаю из бизнес-книг знания, которые могут позволить мне и моей команде быстро перестроиться в условиях того шторма, который мы все сейчас наблюдаем.

Последняя книга Максима Батырева весьма небольшая по объёму, но при этом даёт четкие и эффективные советы, что должен делать сейчас каждый руководитель. Я вообще очень уважительно отношусь к Максиму Батыреву, ведь он практик и все его «татуировки» выколоты им исходя из собственного опыта, поэтому его книги занимают достойное место в моей библиотеке.

Рекомендую прочитать «Менеджмент во время шторма» абсолютно всем владельцам бизнеса и всем руководителям (любого звена), вне зависимости от того, насколько плохо или хорошо чувствует себя их компания.

В этой книге можно найти ответы на волнующие вопросы и осознать необходимость трансформации. Сейчас, когда уровень непредсказуемости ситуации вырос до максимума, знания и рекомендации из таких книг, как эта, становятся крайне важны. Ведь руководителю в кризис нужно заботиться не только о своем ментальном здоровье, борясь со стрессом и эмоциональной нестабильностью, но и о состоянии подчиненных, параллельно управляя компанией или подразделением.

Нигина Тен, директор страхового дома ВСК в Екатеринбурге:

— Всем начинающим и уже опытным менеджерам и руководителям рекомендую обратить внимание на серию книг автора Максима Батырева – «45 татуировок». Интересный слог и подача, легко читается. Это не книги-теории, это книги-практики, автор на примерах из жизни и опыта разбирает кейсы, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно.

Еще одна отличная книга, которую я бы рекомендовала к прочтению — бизнесмена Фила Найта «Продавец обуви». Это рассказ о создании бизнеса Nike, об успехах и провалах, которые неизбежны в любом деле. Захватывающая история в стиле «через тернии к звездам».

Где найти хорошую бизнес-литературу

По данным «AliExpress Россия», продажи бизнес-литературы по фондовому рынку, искусству коммуникации и ораторскому искусству в июне 2021 г. выросли в шесть раз по сравнению с июнем 2020-го. За этот же период в пять раз вырос спрос на книги в онлайн-магазинах.

При выборе книг в интернет-магазинах мы рекомендуем опираться на следующие параметры: рекомендации друзей/коллег/авторитетов, рейтинг книги на зарубежных площадках (например, в Amazon), отвечает ли содержание книги на те вопросы, которые вы сформулировали заранее, — советуют эксперты Boxberry.

Может случиться так, что нужной книги больше нет на прилавках интернет-магазинов. В таких случаях можно обратиться к площадкам дистанционной торговли, например, к Avito. На что следует обращать внимание при общении с продавцами:

Рейтинг продавца: следует посмотреть, что еще продает этот человек, и почитать отзывы о нем;

Цена книги: стоимость товара не должна быть как слишком низкой, так и слишком высокой;

Возможность доставки.

А вот что не следует брать в расчет, так это город, в котором продается книга. На Avito отлично работает доставка по всей России — товары защищены специальной «Безопасной сделкой», и вы точно получите свою посылку. А если что-то пойдет не так, вам вернут деньги за заказ. Например, получить онлайн-покупки с Avito можно в отделении Boxberry, — продолжают представители компании.

А еще можно меняться книгами с друзьями, давать друг другу обратную связь и оставлять заметки на полях. Устроить буккроссинг можно даже находясь в разных уголках земного шара: Boxberry доставит посылки с книгами в любой регион России, а также в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Армению и Таджикистан.