Спрос на облачные бизнес-решения МТС в Свердловской области вырос в шесть раз

С начала 2022 г. облачный провайдер успешно реализовал в регионе в 6 раз больше проектов с применением облачных технологий, чем годом ранее, а объем данных в облаке #CloudMTS вырос почти в десять раз.

МТС зафиксировала в Свердловской области значительный рост спроса на решения #CloudMTS со стороны бизнеса. Наиболее активно облачные сервисы в 2022 г. подключали логистические компании — таких клиентов в регионе почти 40% от общего числа заказчиков, в их числе — крупнейшие сервисы грузоперевозок и службы доставки. На втором месте — представители ритейла и e-commerce, на магазины приходится больше 20% от общего числа реализованных проектов.

Среди активных потребителей облачных продуктов также можно назвать сферу услуг (17%) и строительные фирмы (11%). В числе клиентов появились и региональные банки, что говорит о росте доверия организаций к облачным решениям. Ранее финансовые учреждения предпочитали целиком полагаться на собственные серверные мощности.

Уральский бизнес стремится компенсировать издержки, вызванные ростом стоимости нового вычислительного оборудования, за счет организации IT-инфраструктуры в облаке МТС. Компании переносят в облако базы данных, интернет-магазины, учетные системы, клиентские онлайн-порталы, также тестовые среды для разработки новых сервисов. Около половины заявок на облачные сервисы МТС в Свердловской области в 2022 г. было продиктовано поиском решений информационной безопасности: защиты от DDoS-атак, защитой веб-приложений (услуга WAF Premium), а также комплексных услуг безопасности. Малый бизнес региона использует приложения на базе технологий 1С в облаке. Например, для автоматизации задач бухгалтерии, налогового учета, HR.

Настоящим хитом 2022 года у наших клиентов стали продукты, позволяющие организовать удаленную работу. В Свердловской области количество запросов бизнеса на подключение VDI — виртуальных рабочих столов — увеличилось в несколько раз. Для сотрудников компаний такие решения дают доступ к корпоративным системам с любого устройства, что позволяет комфортно работать из дома. А бизнесу VDI дает возможность сократить затраты на аренду офиса и покупку оборудования. При этом все данные надежно защищены от несанкционированного доступа, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

До конца года для новых клиентов #CloudMTS действует акция. При подключении к виртуальной инфраструктуре компании получат бонусные 300 000 рублей на развитие и запуск новых проектов в облаке. Этих бонусов хватит на то, чтобы несколько месяцев пользоваться решением и изучить все его возможности для бизнеса.