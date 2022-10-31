«Берут, чтобы спать спокойно»: как китайский премиум завоевывает автомобильный рынок

Цены на ТО премиальных европейских авто выросли до 70 тыс. руб., с запчастями — проблемы. DK.RU изучил премиальный бренд из Китая EXEED и выяснил, может ли он стать заменой немецким и японским авто.

Российский авторынок, который последние годы занимал четвертую строчку в европейском рейтинге, по итогам девяти месяцев 2022-го впервые за много лет выпал из пятерки лидеров. Аналитики ожидают снижения продаж на уровне 28%, до чуть более чем 1 млн штук. Ключевыми факторами падения стали сбои в глобальных цепочках поставок комплектующих вследствие сложившейся геополитической ситуации и отголосков пандемии, отсутствие роста платежеспособности населения и высокие цены на автомобили.

Несмотря на это, российский автомобильный рынок остается привлекательным для крупных игроков. Но их структура в ближайшее время изменится — эксперты считают, что в ближайший год европейские и американские бренды заменят премиальные производители из Китая. Одним из самых продаваемых «китайцев» этого лета стал EXEED, чьи продажи в России за несколько месяцев взлетели в семь раз. DK.RU поговорил с официальным дилером EXEED ЦЕНТР УТЦ, чтобы понять, как новый люксовый Китай компенсирует европейский рынок.

Эксперты считают, что аналогов EXEED в этой ценовой категории на рынке нет. Даже в базовой комплектации Китай предлагает круиз-контроль, движение в панораме, зимний пакет и круговой обзор, два монитора в каждом автомобиле

EXEED — новый премиум-класс из Китая, вызвавший интерес даже в среде любителей люксовых немецких авто. Марка является премиальной веткой компании Chery, разработки начались в 2017 г.

По всему видно, что на новой модели EXEED не экономили. С созданием модульной архитектуры и доводкой шасси помогали специалисты немецкой инжиниринговой компании Benteler. Многодисковые муфты и коробки передач поставляют BorgWarner и Getrag. Металл кузова делается на заводе BMW: благодаря двойной горячей двухсторонней оцинковке производитель дает гарантию на кузов не менее 7 лет. Дизайн моделей разрабатывало итальянское кузовное ателье — легендарные Pininfarina и Bertone. Американские турбины и звук от SONY с двойной шумоизоляцией окон позволяет получить от вождения полноценное удовольствие. Сегодня в линейке статусной марки числятся модели на любой вкус — от компактного городского переднеприводного EXEED LX до среднеразмерного EXEED TXL и большого семиместного EXEED VX, которые оснащены полным приводом.

«Трансмиссия стоит немецкая, премиум качества. Материалы, которые использует компания EXEED, вызывают уважение. Начнем с самого простого — с завода уже установлена резина Continental. На самом деле это очень хороший знак, что они не жалеют денег на комплектующие», — рассказал представитель официального дилера УТЦ в Екатеринбурге Дмитрий Лосев:

Интересно, что в наш салон приезжают за автомобилями коренные китайцы, живущие в Екатеринбурге. Мы спрашивали, как к марке относятся на родине. Если на Chery ездят люди с небольшим или средним достатком, их любят водители такси, то EXEED в Китае считается крепким премиумом, его берут успешные динамичные люди с достатком выше среднего. Если приводить аналогию с Европой — у нас пользователи со схожим достатком несколько лет назад покупали Volkswagen Tiguan. Других популярных в России китайцев — HAVAL — на родине предпочитают фермеры и жители сельской местности, особенно популярны пикапы, это машина для работы. Цены на люксовые авто в Китае, в перерасчете на российские рубли, начинаются от 20 млн руб.

EXEED TXL — идеальный выбор для города. Стать обладателем внедорожника (4780 мм в длину) можно за 3 289 900 руб. Привод — полный. Автомобиль мощный (186 лошадиных сил) и в то же время экономичный (7,8 л/100 км в смешанном цикле), турбомотор объемом 1,6 литра; надежная роботизированная 7-ступенчатая коробка передач. И, конечно же, привлекательный клиренс 210 мм

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В китайском премиуме огромное внимание уделяется базовой комплектации. В отличие от европейцев, где даже электрические стеклоподъемники часто идут за дополнительную плату, уже в EXEED TXL пользователь получает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, функцию предотвращения столкновения спереди или сзади. Если вы стоите в пробке и сзади очень быстро приближается автомобиль, EXEED сам начнет издавать упреждающие звуки или моргать аварийкой, чтобы водители обратили внимание на препятствие.

Автомобиль интеллектуален и автоматически считывает дорожные знаки. Все, что вы видите на дороге, дублируется на экране монитора. В последней версии TXL уже встроен видеорегистратор. Все, что потребуется клиенту, — купить CD-карту. Это очень удобно и не предполагает неэстетичных проводов

Плюсом к этому на автомобиле установлена навигация на русском языке, а значит, не обязательно подключать телефон. Информация выводится на один из двух экранов, яркость которых в темное время суток можно приглушить. В каждом автомобиле встроена беспроводная зарядка для телефона.

Есть круговая подсветка в салоне — 64 разных цвета, которые можно менять под настроение

Компьютер не только показывает давление в шинах, но и температуру. Если мы выезжаем в плохую погоду и знаем, что резина не прогрелась, можем контролировать вождение. Там же есть датчики слепой зоны, которые в старших моделях выводятся проекцией на лобовое стекло

Два широкоформатных тачскрина диагональю 12,3 дюйма каждый — визитная карточка всех моделей премиального бренда EXEED. Левый играет роль приборной панели, отображая всю «ездовую» информацию. Правый отвечает преимущественно за развлекательные функции. Дизайн интерфейса можно настроить на свой вкус

«Бортовые компьютеры EXEED позиционируются как собственная разработка бренда, управляются в том числе голосом на русском языке. Голосом я могу открыть люк или включить радио. Китайцы сами регулярно обновляют прошивки, и у нас не возникает никаких проблем, в том числе зимой, — делится наблюдением Дмитрий Лосев. — Мы проверяли бортовые компьютеры и в сильный мороз. Китай давно научился делать электронику так, что тачскрин прекрасно работает в российских условиях».

Сильной стороной работы с Китаем представитель официального дилера EXEED ЦЕНТР УТЦ назвал обратную связь:

Китай постоянно запрашивает обратную связь — мы собираем мнения водителей, что нравится, а что нет. Они сейчас очень хорошо поддерживают свой бренд.

Так, например, пользователи из России изменили конфигурацию багажника EXEED, запросив у компании полноценное запасное колесо вместо докатки



Система кругового обзора с функцией трехмерного моделирования в кроссоверах и внедорожниках EXEED — незаменимый помощник при маневрах на тесной парковке или поездке по бездорожью

Конкурентами в современных реалиях дилеры китайского люкса по-прежнему считают премиальные немецкие и японские бренды: BMW, Audi, Lexus, Toyota. Однако цены на европейские марки с конца 2021 г. взлетели в 1,5-2 раза, запчастей, как правило, нет в наличии или сроки ожидания исчисляются неделями. При прочих равных это дополнительный дискомфорт для человека, который привык ценить надежность авто и свое время:

Многие наши клиенты пересели на EXEED TXL именно с немцев. Один из клиентов летом приехал к нам прямо из салона BMW. Пожаловался, что за ТО загибают очень большую сумму, запчастей нет, лобовое стекло нужно ждать больше полугода. Он продал свою годовалую Х7, чтобы спать спокойно, — если что-то случится, ему быстро все поменяют. Когда люди приезжают в сервисный центр и узнают, что теперь замена масла на их премиальном авто обойдется в 70 тыс. руб., они хотят сдать машину по Trade in. Наш дилерский центр всегда готов принять автомобили с пробегом любых марок и моделей, тем самым избавив клиента от этих расходов, и предложить дополнительную выгоду на покупку нового автомобиля. По качеству автомобиля, уровню обслуживания и безопасности (балл не ниже 5) такой альтернативой может стать только EXEED.

В философии EXEED «меньше» не означает «проще». И городской кроссовер EXEED LX — очередное тому подтверждение. Наиболее компактный автомобиль бренда уверенно держит корпоративный «градус премиальности». Здесь тот же фамильный цифровой кокпит из двух 12,3-дюймовых дисплеев высокого разрешения. Есть подогрев руля, всех сидений и ветрового стекла, сервопривод пятой двери, а также функция дистанционного запуска двигателя



Стать обладателем внедорожника EXEED LX (4533 мм в длину) можно уже за

2 439 900 руб. Полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л.с. сочетается с вариатором. Привод — передний

Руководитель направления по оказанию услуг стратегии и сделок предприятиям промышленного производства, автомобилестроения и транспорта Андрей Томышев считает, что объявленные в августе 2022 г. планы Минпромторга по достижению продаж 1,6-1,7 млн автомобилей к 2026 г. выглядят более чем достижимой задачей — благодаря китайцам.

Не в последнюю очередь этому способствуют программы льготного кредитования. Так, сейчас в среднем пользователь может оформить автокредит под 9%, или под 4-5% с оплатой страховки. Но у официальных дилеров есть свои предложения: например, EXEED Центр УТЦ на Металлургов предлагает авторассрочку на 18, 24, 36 месяцев под 0,01% годовых.

EXEED Direct Light Promo, ставка 0,01%* *0,01% — процентная ставка по продукту «АвтоСтиль-Особый» в рамках программы кредитования новых автомобилей марки EXEED (ЭКСИД) TXL(ТиИксЭль), VX (ВиИкс) (все комплектации) LX(ЭлИкс) (все комплектации) 2021/2022 года выпуска, «EXEED Direct Light Promo»(ЭКСИД Директ Лайт Промо).

Параметры программы: валюта кредита — рубли РФ; срок кредита — 12,24,36 месяцев; сумма кредита — от 90000 до 6 900 000 рублей; процентная ставка — 0,01% годовых, первоначальный взнос — от 40% от цены приобретаемого автомобиля.

Программой предусмотрено оформление договора страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели). Минимальный пакет документов, необходимый для оформления кредита: паспорт гражданина РФ. Залоговое обеспечение — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует на 01 октября 2022 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 г.

Не является публичной офертой.

При этом автоцентр учитывает и риски мобилизации. «Если вы приобретаете авто в кредит и вас забирают по мобилизации, кредит замораживается», — добавил Дмитрий.

Пятиметровый внедорожник EXEED VX способен разместить семерых человек в своем роскошном салоне. Причем каждого — с первоклассным комфортом. Как насчет трехзонного климат-контроля, функции вентиляции сидений и «авиационных» подголовников, способных принять любую форму?

Внедорожник EXEED VX стартует в России с 4 139 900 руб. и предлагается в пяти колерах и двух комплектациях (Luxury и President). Объем багажника в 7-местной конфигурации — внушительные 520 литров. При сложенных спинках второго и третьего рядов сидений в распоряжении грузов окажутся феноменальные 2,5 кубометра

Минимум пластика позволяет избавить салон машины от ненужных скрипов

Современные реалии заставляют автосалоны адаптироваться к потребностям клиентов. Так, у дилеров появились дополнительные возможности — досрочное погашение кредита в день обращения с переходом права собственности на автомобиль и гарантия обратного выкупа на выгодных условиях на случай, если будет необходима срочная продажа.

Оценить все особенности и преимущества нового EXEED VX в лимитированном исполнении President можно в салоне EXEED ЦЕНТР УТЦ. Лимитированная версия внедорожника доступна в эксклюзивном зеленом цвете «Эмеральд», идеально сочетающемся с особым дизайном решетки радиатора с акцентными вставками и логотипом бренда. Цветовая гамма премиального EXEED TXL включает множество самых разнообразных колеров: от классических белого («Аструм») и черного («Сагитариус») до уникального пурпурного («Андромеда») и нескольких оттенков серого на любой вкус. Интерьер может быть выполнен в светлой или темной коже.

Специальное осеннее предложение — EXEED с выгодой до 20%, зимние шины и нулевое ТО в подарок, — ждет владельца при покупке любой модели EXEED у официального дилера EXEED ЦЕНТР УТЦ до конца ноября.

Рекомендованные розничные цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям. Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам автосалона по тел. +7 343 302 22 22.

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