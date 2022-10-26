Трансформация «Фридом Финанс» в «Цифру» — большие перемены или неизменная надежность?

ИК «Фридом Финанс» выходит из американского Freedom Holding Corp. Единственным владельцем инвестиционной компании станет Максим Повалишин, один из ее сооснователей.

В периметр сделки также войдет Банк «Фридом Финанс», который вместе с брокерской компанией пройдет процедуру ребрендинга. Компания и банк будут выступать под брендами «Цифра брокер» и «Цифра банк».

Владелец новый — команда прежняя

Трансформация российской экосистемы «Фридом Финанс» даст ей еще больше возможностей для развития на отечественном финансовом рынке, сохранив при этом высокие стандарты работы с клиентами и уникальную экспертизу, наработанную с 2008 г. Максим Повалишин все эти годы принимал непосредственное участие в работе инвестиционной компании, в разное время уделяя внимание направлениям IT, информационной безопасности, деятельности юридического и HR-департаментов.

Для завершения сделки кандидатуру Максима Повалишина как единственного покупателя российского бизнеса у Freedom Holding Corp. должен согласовать Банк России. Новый владелец займет позиции председателя Совета директоров инвестиционной компании и председателя Наблюдательного совета банка, сменив на них Тимура Турлова.

Сейчас холдингу принадлежат 100%-ая доля в капитале ИК «Фридом Финанс», которая в свою очередь является владельцем одноименного банка. После закрытия сделки в рамках российской экосистемы будут консолидированы также управляющая и лизинговая компании. Это позволит клиентам получать еще больше востребованных услуг в режиме «одного окна», а также инвестировать в новые перспективные продукты.

Что в имени тебе моем?

Обновленная экосистема будет работать под брендом «Цифра», отражающим динамичную бизнес-парадигму. Инвестиционная компания, банк, управляющая и лизинговая компании будут объединены цифровой инфраструктурой, призванной находить наиболее эффективные решения задач клиентов. Комплексный взгляд на управление капиталом и уникальные для рынка финансовые возможности всегда были отличительными чертами брокера, которые смогут еще ярче проявиться благодаря выстраиваемой экосистеме.

«Цифра» — простое, понятное, конкретное имя, напрямую ассоциирующееся с цифровизацией как основным трендом развития индустрии последних лет. Новый логотип выполнен в традиционных для компании черном и зеленом цветах. Название кириллицей указывает на российское происхождение бизнеса и его ориентацию на локальный рынок, а латинская буква F на зеленом фоне символизирует преемственность ценностям и уровню сервиса холдинга Freedom Finance. Фирменный шрифт имеет динамичные скругленные формы и одновременно создает ощущение надежности и устойчивости, являющиеся ключевыми для финансового бизнеса.

Новое название и визуальный стиль, с одной стороны, призваны подсветить смену собственника и скорректированные планы по развитию бизнеса. С другой стороны, эти перемены не затрагивают состав высокопрофессиональной команды, заслуживающий доверия уровень экспертизы и важнейшие принципы работы компаний экосистемы.

Как отметил Максим Повалишин, после завершения сделки компании цифровой экосистемы будут «и впредь придерживаться поставленной высокой планки и предоставлять текущим и новым клиентам полный спектр финансовых возможностей, инструментов и сервисов». Он добавил, что брокерская компания сосредоточится на операциях с российскими активами.

Инвестиционная компания и Банк «Фридом Финанс» не раз входили в число лидеров финансового сектора по мнению «Коммерсантъ», РБК, «Эксперт РА» и других. Трансформация бизнеса с сохранением лучших наработок позволит команде достичь новых амбициозных целей.

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