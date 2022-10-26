«Бунт на корабле»? Киоскеры против мэрии Екатеринбурга

Собственники киосков считают: новое положение о продлении договоров усложнит им жизнь и создаст возможности для произвола и поборов. Они собираются выйти на митинг.

Поводом для протеста стал проект положения о продлении договоров аренды, выложенный на сайте мэрии Екатеринбурга для обсуждения. Федеральное постановление разрешает устанавливать срок до семи лет на аренду без проведения конкурсов. В проекте постановления мэрии Екатеринбурга указан один год. Дальше — через аукционы.

Но где гарантия, что эти аукционы будут? И по каким условиям? У них, к примеру, в положении о внешнем виде киосков указаны одни размеры объектов торговли, а в схеме о размещении нестационарных объектов — другие, и эти документы между собой не согласуются. Как в таких условиях проводить аукцион? Складывается ощущение, что они просто хотят всех запутать, — комментирует Денис Рудаков, лидер Екатеринбургской Ассоциации нестационарных торговых объектов, объединяющей владельцев киосков (цитата по ЕАН).

По мнению владельцев киосков, несогласованность документов создает возможности для произвола и поборов. Они подчеркивают: в этом бизнесе задействованы тысячи людей.

Екатеринбургская Ассоциация нестационарных торговых объектов подала в областное Министерство общественной безопасности заявку на проведение митинга 11 ноября.

Ранее DK.RU сообщил, что Валерий Савельев, экс-депутат ЗакСо, контролирующий холдинг AVS Group, получит от администрации Екатеринбурга 20 тыс. «квадратов» земли в разных районах города. А город получит от AVS Group бассейн «Кристалл», ДК «Химмаш» и участки под этими объектами (общая площадь ок. 13 тыс. кв. м).

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге выставили на торги помещение необычного формата: бункер или бомбоубежище. Адрес — проспект Ленина, 8. Начальная стоимость объекта —1 139 000 руб. Собственник — региональное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.