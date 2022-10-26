В Таиланде погибла топ-менеджер Свердловской железной дороги
Женщина пропала 20 октября. В ее поисках было задействовано более ста человек. Сегодня генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что ее тело обнаружила туристическая полиция.
Начальник службы корпоративных коммуникаций СвЖД Елена Радченко отдыхала с друзьями на острове Пхукет. 20 октября она перестала выходить на связь с близкими. В полицию и генконсульство об ее исчезновении заявил представитель турфирмы, организовавшей поездку.
Сегодня стало известно, что Елена Радченко погибла.
Туристическая полиция сообщила, что тело россиянки было обнаружено в море в 1 км от того места, где она заходила. Прибывшим вместе с женщиной друзьям предстоит процедура опознания, — сообщил ТАСС генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.
Он отметил: в полиции не сомневаются в личности погибшей, поскольку на Елене Радченко в день исчезновения был купальник необычного цвета.
Сейчас в Таиланде сезон дождей, и волны достигают трех метров. 20 октября на Пхукете был сильный шторм.
Редакция DK.RU соболезнует родным, близким и коллегам Елены Радченко.