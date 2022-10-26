Конец противостояния: «Гринвич» заключил мировое соглашение с Н&М

Конфликт начался в период пандемии коронавируса и приобрел затяжной характер. ТРЦ пытался через суд взыскать с магазина шведского бренда H&M упущенную выгоду в размере 28 млн руб.

Производство по иску ООО «Управляющая компания Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») к ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» (H&M) прекращено — компании заключили мировое соглашение. Информация о судебном решении размещена в картотеке арбитражного суда.

DK.RU следил за развитием этой ситуации: представители торгового центра пытались взыскать с H&M 28 млн руб. Истец заявлял, что недополучил эту сумму из-за необоснованных действий бренда. В апреле 2021 г. руководство магазина приняло решение уменьшить объем завоза продукции на 80% — это привело к снижению арендной платы, которая взимается в виде процента с торгового оборота. Магазин, в свою очередь, объяснил уменьшение объема ввозимой продукции экономическими рисками.

В начале марта H&M приостановил работу в России. А в июле Арбитражный суд Свердловской области отказал представителям «Гринвича» в удовлетворении иска к ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц».

Содержание мирового соглашения пока неизвестно.

Напомним, что «Гринвич» подал несколько исковых заявлений к брендам группы Inditex (Zara Home, Bershka, Stradivarius, Oysho и другие), магазины которых приостановили работу в марте. Управляющая компания ТЦ хочет взыскать с них 20,8 млн руб. — это долги за аренду, накопленные с весны.

Кроме того, УК «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич») подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к бренду Levi's. Сумма — 133 тыс. руб.

Ранее DK.RU сообщил, что бренды группы Inditex вернутся в Россию. Правда, не все.