Организаторы фестиваля «Интеллектfest – 2022» помогут семьям мобилизованных

В этом году в столице Урала вновь пройдет благотворительный фестиваль бизнес-образования «Интеллектfest». Это бизнес-интенсив с мастер-классами и выступлениями интересных спикеров.

Спикерами мероприятия станут 25 известных бизнес-тренеров России, каждый из которых совершил прорыв в своей сфере. Они проведут 25 полномасштабных мастер-классов, посвященных новым трендам в меняющимся мире, ключевым метанавыкам будущего, управлению компанией в стрессовых условиях и другим аспектам сохранения и развития бизнеса в текущей ситуации.

Перед гостями выступят:

Игорь Манн , один из самых известных маркетёров России, кандидат экономических наук, почетный профессор бизнес-школы «Синергия»;

, один из самых известных маркетёров России, кандидат экономических наук, почетный профессор бизнес-школы «Синергия»; Михаил Дегтярев , эксперт по деловым коммуникациям, кандидат философских наук, офицер со специальным образованием и бизнес-тренер с 16-летним опытом;

, эксперт по деловым коммуникациям, кандидат философских наук, офицер со специальным образованием и бизнес-тренер с 16-летним опытом; Владимир Козлов , профессор, бизнес-тренер, консультант, эксперт, практик в области деловых переговоров и сложных коммуникаций, преподаватель MBA;

, профессор, бизнес-тренер, консультант, эксперт, практик в области деловых переговоров и сложных коммуникаций, преподаватель MBA; Максим Овчаренко , бизнес-тренер по развитию команд ТОП менеджеров и работе с выгоранием;

, бизнес-тренер по развитию команд ТОП менеджеров и работе с выгоранием; Антон Кожемяко, соучредитель международной ассоциации Бизнес-ТРИЗ.

Помимо выступлений спикеров, гостям будет предложена специальная детско-молодежная программа, в которой смогут принять участие подростки и молодые люди до 18 лет.

«Интеллектfest» был и остается благотворительным мероприятием. В прежние годы прибыль от продажи билетов уходила на реализацию проекта «Дорога в будущее», ориентированного на поддержку выпускников детских домов и детей из социально незащищенных семей, планирующих получать высшее образование.

Проект дает возможность талантливым подросткам с низкими стартовыми возможностями подготовиться к сдаче ЕГЭ, успешно поступить в ВУЗы и реализовать свой профессиональный и карьерный потенциал. За прошедшие несколько лет «Интеллектfest» помог более чем 150 молодым людям. Сегодня многие из них уже закончили обучение, и теперь работают в крупных компаниях региона.

В 2022 г. у фестиваля появилась новая социальная миссия.

Наш ответ на текущую повестку — помощь семьям мобилизованных земляков. В этом году все средства от продажи билетов на «Интеллектfest — 2022» пойдут на проведение бизнес-лагерей и подготовку к ЕГЭ для детей мобилизованных солдат и офицеров. Так мы поддержим семьи, которых коснулась мобилизация, и самих мобилизованных земляков. Вы встали на защиту нашего будущего, а мы позаботимся о том, чтобы для ваших детей это будущее было перспективным. Это способ принести пользу обществу в текущих условиях, сохранив при этом приверженность своей миссии делать мир лучше, — говорит Ольга Жигальцова, управляющий партнер группы компаний ЦБО.

Дата: 6 декабря 2022 года.

Место: отель AZIMUT (ex. angelo by Vienna House).

Организаторы: Группа Компаний «ЦБО» - Центр бизнес-образования и бизнес-школа.

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