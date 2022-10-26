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Силовики готовились задержать Ксению Собчак, но она успела выехать из страны

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Иллюстрация: ТАСС

По данным источников, у силовиков было постановление следователя о задержании журналистки, они выезжали ради этого во Внуково-3, но журналистка покинула Россию другим способом.

#НОВОСТИ

ТАСС сообщает, что столичные силовики готовились сегодня задержать журналистку Ксению Собчак, но она успела выехать за пределы страны.

Агентство пишет, что Собчак в ночь на среду, 26 октября, уехала в Литву через Беларусь.

Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь, — сказал собеседник ТАСС.

По словам источника, на руках у оперативников было постановление следователя о задержании  Ксении. Baza пишет, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3.

Сегодня утром появились сообщения об обысках в загородном доме Собак и о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

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Сегодня следователь ГСУ ГУ МВД по Москве обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании Суханова меры пресечения. Накануне в рамках уголовного дела о вымогательстве Суханов был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтверждала задержание своего коммерческого директора:

Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство. Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи, — сообщала она в своем телеграм-канале.

Ранее на DK.RU: «Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП

Автор: Александра Клименко
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