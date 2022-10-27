Ак Барс Банк запустил депозиты для бизнеса в юанях, дирхамах и тенге

Ак Барс Банк представил линейку депозитов для корпоративного бизнеса — бизнес может разместить на счетах рубли, юани, доллары, евро, тенге, лиры, иены или арабские дирхамы.

Клиентам доступно несколько видов депозитных продуктов в зависимости от сроков, а также возможности пополнения и досрочного изъятия. К примеру, депозит «Овернайт» открывается всего на 1 день, а «Оптимальный» — от одной недели до трех лет.

Клиент сам выбирает оптимальную сумму для размещения. Например, на депозите можно разместить от 1 тыс. до 3 млн китайских юаней.

Проценты выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада.

Открыть депозит можно как в офисе банка, так и онлайн, с помощью сервиса дистанционного банковского обслуживания — в интернет-банке или мобильном приложении.

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Справка ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

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