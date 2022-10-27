Единственное, что сейчас не обесценивается, — впечатления. Как на этом заработать?

В экономически тяжелые времена кажется, что вкладывать свободные деньги некуда — нет инструментов, которые защитят средства от инфляции. Однако вечные ценности — семья и любовь — всегда в цене.

Равно как и другие простые созидательные аспекты жизни — отдых, единение с природой, общение с детьми, впечатления и эмоции. Переводя на язык инвестора: если бы вечные ценности были активом, они бы точно не теряли в цене, а лишь дорожали год за годом.

Казалось бы, можно взять отпуск, уехать с семьей к морю, устроить себе интернет-детокс и, наконец, хотя бы на короткое время стать обладателем богатств в виде впечатлений, эмоций и семейного тепла. Но и с отпусками последнее время у людей как-то не задается: туры за границу сильно выросли в цене, а отдых на российском юге все еще не блещет сервисом.

Люди сейчас испытывают сильный стресс. Мы, в свою очередь, предоставляем все условия для того, чтобы они расслабились. На территории терм «Баден-Баден» представлен широкий спектр услуг, который отвечает запросам всех категорий населения. К нам приходят и молодежь, и семейные пары, и пенсионеры. Приходят, купаются, веселятся вместе с детьми, отдыхают и телом, и разумом. При этом отдых в термальных комплексах «Баден-Баден» не приедается. Мы постоянно развиваем свои курорты, открываем новые сауны, детские зоны, кафе. В том числе и поэтому наши услуги были и остаются востребованы во все времена — и в кризис, и в пандемию, — говорит Евгений Кононов, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компании Baden Family.

Сегодня Baden Family приглашает в семью не только тех, кто хочет отдохнуть и расслабиться, но и людей, нацеленных на увеличение капитала. Проще говоря, инвесторов, желающих вложиться в апартаменты на территории термальных комплексов.

Апартаменты в термальных комплексах «Баден-Баден» — это синергия рационального подхода к инвестициям и эмоциональной составляющей. Во-первых, количество гостей на курортах «Баден-Баден» с каждым годом растет. Так, к прошлому году поток гостей увеличился в среднем на 35%. Это положительно сказывается на выручке комплекса в целом и на доходах инвесторов. Во-вторых, это вложение позволяет самому инвестору чаще оказываться в окружении красивой природы, развитой инфраструктуры и спокойствия, т.е. использовать апартаменты в качестве личной резиденции, — продолжает Евгений Кононов.

На текущий момент потенциальным инвесторам к покупке доступны апартаменты в термах «Баден-Баден Еткуль», «Баден-Баден Реж» и «Баден-Баден Таватуй». В скором времени у инвесторов появится возможность вкладываться в недвижимость на Уктусе — там построят гостиничный комплекс на 70 номеров. На пяти этажах гостиницы расположатся стандартные двухместные и трехместные номера, двухкомнатные номера класса люкс, а также ресторан и спортивный зал. К комплексу будет примыкать своя парковка. Ориентировочный порог входа в проект — от 6,5 млн руб. Пока всех желающих приобрести апартаменты на Уктусе записывают в лист ожидания.

Фото: Будущая гостиница на Уктусе

Огромный потенциал, отмечает Евгений Кононов, у терм на Таватуе. Комплекс расположится на среднегорье, что точно привлечет спортсменов, которые проводят сборы, любителей пешеходных прогулок и велосипедистов. Сейчас там ведутся масштабные строительные работы, а к 2024 г. на территории бывшего «Зеленого мыса» вырастет огромный апарт-отель, виллы и дома с террасами, которые будут сдаваться в аренду.

Фото: один из корпусов «Баден-Баден Таватуй»

Конечно же, появится и сам термальный комплекс, а также водные аттракционы и обустроенный пляж. Общая площадь будущего комплекса составит 30 тыс. кв. м. Существующие на площадке здания компания реконструирует, а инженерные сети — меняет. В 2023 г. на площадке начнется строительство нового 10-этажного корпуса с бассейном на крыше. Его планируют сдать к концу 2024 г.

Вложения в апартаменты на этапе подготовки курорта к запуску обойдется потенциальным инвесторам в сумму от 4 млн руб. За эти деньги уже можно приобрести номер площадью 18,2 кв. м в 11-этажном корпусе. Инвесторам доступны и более вместительные номера — 37,2, 42,3, 53,5 кв. м с отделкой и оснащением, а также таунхаусы общей площадью от 82,3 кв. м.

Стоит отметить, что цена на апартаменты в «Баден-Баден Таватуй» будет расти по мере развития комплекса. Так что вложение на ранних стадиях — выгодно для инвестора. Его недвижимость с каждым годом будет дорожать, — добавляет основатель Baden Family.

Если инвестор хочет, чтобы вложения заработали сразу, можно приобрести апартаменты на термах в Еткуле. Курорт построен в природном парке в самом центре заповедного бора, который занимает площадь в 1,25 тыс. га. На территории бора есть живописное озеро «Боровушка» метеоритного происхождения. Инвесторам предлагают несколько вариантов недвижимости:

Апартаменты в комплексе Thermal (площадь номеров — от 50 кв. м, стоимость — от 165 000 руб./кв.м);

Дома-контейнеры (площадь домов — 25 кв. м, стоимость — 8,3 млн руб.)

Фото: «Баден-Баден Еткуль»

Представленные термальные комплексы отличаются друг от друга размером, масштабом, инфраструктурной составляющей. Соответственно, и срок окупаемости у апартаментов в каждом проекте — свой. В среднем, отмечает Евгений Кононов, апартаменты окупаются за четыре года и приносят инвестору от 15% доходности.

Недвижимость — всегда надежная возможность сохранения и преумножения капитала. Но можно, к примеру, купить квартиру, сдавать ее и получать 20-30 тыс. руб. в месяц. А можно ту же сумму получить за недельное пребывание гостя в одном из комплексов Baden Family. Кроме того, у инвесторов не будет необходимости искать жильцов для апартаментов, следить за их состоянием. Все это — зона ответственности управляющей компании Baden Family. Инвестору надо лишь указать счет, куда отправлять деньги. Мы предлагаем инвесторам не просто вкладываться в апартаменты, а приглашаем людей в свой бизнес, главным активом которого являются все те вечные ценности, которые, кажется, не купить за деньги: семья, любовь, спокойствие, — резюмирует Евгений Кононов.

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https://baden-baden.ru/