Разноцветные фасады, поля тюльпанов, дома на стилобате: кто и как преобразит ВИЗ

Компания «Астон» начинает строительство квартала «Астон. Отрадный». Комплекс расположится напротив «Радуга Парка» и будет уходить вглубь района. На 1-ом этапе компания возведет дома на 32 и 9 этажей.

Застройщик «Астон» начинает проект редеволепмента территории на ВИЗе. В скором времени на пустыре перед ТРЦ Радуга парк вырастут новые дома разной этажности с цветными красивыми фасадами, густым озеленением и широкими пешеходными зонами. Презентация проекта состоялась в рамках форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Екатеринбург растет и расширяется. Это может происходить по разным сценариям, но лучше всего, когда застройщики заходят в частный сектор или на территорию промзон. Это выгодно и для города, и для людей. Город получает облагороженную территорию с интересными архитектурными решениями, люди — развитую инфраструктуру и возможность жить недалеко от центра. Выбранная для строительства квартала «Астон. Отрадный» локация — это отличный пример комплексного развития территории. В 30-40 гг. площадка застраивалась частными домами. Сейчас, когда город растет, пора вдохнуть в локацию новую жизнь, — отметил во время презентации Евгений Волков, архитектор проектного бюро «R1».

В настоящий момент застройщик заходит на строительную площадку и начинает земляные работы, которые продлятся около месяца. Следующий этап — монолитные работы. В готовом виде первые дома «Астон. Отрадный» предстанут перед жителями города к IV кварталу 2024 г.

Согласно проекту, монолитные строения окутает пышная зелень расположенного рядом леса. В планах застройщика — облагородить эту территорию и сделать линию связанных скверов, где смогут гулять будущие резиденты Отрадного. «Цивилизация» в своем максимальном выражении тоже находится в шаговой доступности. Богатая инфраструктура даже стала основой маркетинговой концепции проекта: «Буду рядом» — так звучит слоган «Астон. Отрадный». Во-первых, через дорогу находится ТРЦ «Радуга Парк» с большой парковкой, парком, магазинами, фуд кортом, кинотеатром и аттракционами. Во-вторых, несколько остановок общественного траспорта — автобусы, трамваи, троллейбусы, удобный выезд на ЕКАД. По ул.Репина — все бытовые услуги: банки, стоматологии и т.д. Третье: в непосредственной близости есть два действующих детских садика и три школы. Еще одна новая школа строится на ул.Репина. Проектом предусмотрено строительство нескольких учебных заведений для дошколят и школьников.

Для нас было важно сделать среду для жизни резидентов Отрадного как можно более разнообразной и комфортной. Поэтому на застраиваемой территории появятся разноуровневые дома, большой стилобат, под которым расположится парковка на 115 машиномест, детский сад. Все это будет соединено сетью «зеленых» маршрутов, — рассказывает Павел Бусыгин, коммерческий директор «Астон. Екатеринбург».

При разработке фасадных решений архитекторы и проектировщики «R1» вдохновлялись архитектурой Нидерландов. В «Астон. Отрадный» появятся свои дома с разноцветными фасадами. Вокруг фасадов раскинутся многоярусные клумбы с цветущими кустарниками. Двор закрытый, без доступа авто. Благоустройство навеяно голладскими мотивами: густое озеленение; малышковая игровая зона, стилизованная под мельницу. Тихие зоны для отдыха взрослых: качели и гамаки под навесами, зоны настольных игр. Прорезиненные дорожки для любителей выйти на пробежку. Через центр двора над «каменным каналом» перекинется мостик. Он соединит взрослую и детскую часть двора.

Первые дома, которые будут построены к 2024 г., интересны смелым противопоставлением. Один из них будет ультимативно высокий — порядка 30 этажей, второй, напротив, маленький — 9-10 этажей. Высокий дом мы поставим вглубь перекрестка, чтобы он не «давил» на людей. Маленький дом — ближе к Репина/Викулова — так у пространства появится воздух. Кроме того, между домом и трамвайной линией предусмотрен сквер, который будет поглощать шум от трамваев, — продолжил Евгений Волков.

Отдельного упоминания достойна входная группа будущего жилого комплекса. Она будет выполнена в «отельном» стиле — низкая снаружи, но просторная внутри. В лобби разположится мягкая зона и кафе: резиденты смогут встретить там курьера, поболтать с соседями или выпить чашечку кофе до или после работы.

Жизнь в «Отрадном» будет комфортна для разных людей. Большой выбор планировочных решений позволяет воплотить самые разные сценарии жизни. В проекте есть и студии разных форматов, и квартиры для семей с детьми, и рациональное жилье для молодежи. Это достойный комфорт-класс, где будет удобно жить всем, — добавил Павел Бусыгин.

Планировки квартир в «Астон. Отрадный», как и в других проектах «Астон», разнообразны, оригинальны и функциональны. Все лоджии в проекте — теплые.

В компактных студиях площадью от 23,1 до 31,2 м2 предусмотрено два окна и возможность зонирования на рабочую и спальную зону. На этапе строительства стоимость таких квартир начинается от 3,3 млн руб.

Однокомнатные квартиры выходят окнами на две стороны, пространство получается светлым и просторным. Большие кухни-гостиные площадью от 17 кв.м — уютное место сбора для всей семьи. Предусмотрены ниши для хранения вещей.

Площадь двухкомнатных квартир от 48 до 66 кв.м. Трехкомнатные квартиры 73 — 80 кв.м. Есть варианты с окнами на две стороны света, кухни-гостиные от 13 до 21 кв.м, мастер-спальни и гардеробные.

Квартиры будут сдаваться будущим жильцам с предчистовой отделкой, установленной сантехникой, приборами учета и выключателями.

Люди всегда хотят жить в комфорте и с интересом относятся к новым проектам девелоперов. Особенно к тем, которые располагаются уже в существующих районах. Для одних — это возможность защитить накопления от инфляции и получить ликвидный актив. Другие хотят просто улучшить условия жизни. Так что спрос на новые объекты есть и будет. Тем более в таких интересных проектах, как «Астон.Отрадный», — резюмировал Павел Бусыгин.

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http://астонотрадный.рф/