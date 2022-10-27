Маленькие магазины и точки стритфуда могут остаться без воды в бутылках

С 1 ноября в России вступают в силу новые правила, согласно которым информация о бутилированной воде будет вноситься в систему «Честный знак». Готовы к этому технически далеко не все.

Производители питьевой воды предупредили о возможных перебоях с поставками воды в небольшие магазины, ларьки и точки уличной еды. Дело в том, что с 1 ноября информацию о бутылках с водой нужно будет вносить в систему «Честный знак», но к этому не готовы, в зависимости от региона, от 15 до 55% дистрибьюторов и оптовых покупателей.

В «Союзнапитках» «Известиям» рассказали, что отрасль может потерпеть убытки в 49 млрд руб., поэтому лучшим решением станет изменение сроков вступления в силу новых требований. Представители оператора маркировки однако сообщили о готовности к нововведениям 90% компаний. В Минпромторге заявили, что о новых правилах было известно полтора года назад, к тому же оптовое и розничное звенья преимущественно уже передают данные в систему маркировки, ведь аналогичные требования действуют в отношении табака и молочной продукции, так что серьезных проблем возникнуть не должно.

Источник в одном из крупных производителей безалкогольных напитков говорит, что проблема возникнет не у федеральных сетей, а у небольших несетевых магазинов и точек стритфуда. Президент «Союзнапитков» Максим Новиков говорит, что сложности могут быть связаны с передачей сведений об обороте и выводе продукции в систему «Честный знак», ведь делать это необходимо через электронный документооборот, к которому сейчас подключены не все организации. Производители, по словам Новикова, к новым требованиям готовы, у дистрибьюторов же дела хуже, в зависимости от региона проблемы могут быть у 15 – 55% компаний.

Источник в компании-производителе питьевой воды говорит, что сейчас к системе не подключены до 60% клиентов компании в сегменте уличной еды и до 75% в традиционной розничной торговле. Без подключения к системе отгружать таким клиентам воду уже с 1 ноября будет невозможно. Это приведет к весомым потерям, ряд производителей воды в бутылках не смогут сохранять рентабельность.

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Гендиректор частной пивоварни «Афанасий» (вода «МакЛарин») Вадим Дешевкин говорит, что до 85% рынка сейчас занимают крупные торговые сети, сотрудники которых уже умеют работать и с ЕГАИС, и с маркировкой молочной продукции. Новые требования не должны стать проблемой, зато позволят убрать с рынка недобросовестных производителей. Проблемы, по мнению Дешевкина, могут возникнуть разве что в магазинах в небольших населенных пунктах.

Представитель ГК «Черноголовка» говорит, что 95% контрагентов компании готовы работать с электронным документооборотом, хотя в компании ожидали, что ситуация будет значительно хуже. О готовности передавать и принимать сведения заявили и в компании «Архыз».

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») также отрицают проблему. По данным ведомства, в России насчитывается около 150 тыс. компаний, торгующих упакованной водой, и 90% из них уже подключены к системам электронного документооборота и зарегистрированы в системе маркировки.

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