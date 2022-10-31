«Вероятность 100%». Как быстро получить заем, если банк отказывает в выдаче кредита?

«Количество обращений клиентов к нам выросло: люди уезжали и закладывали некоторые свои вещи. Скорость и анонимность в получении заемных средств — преимущество ломбарда по сравнению с банками».

После 21 сентября на фоне частичной мобилизации российские банки стали чаще отказывать потенциальным заемщикам в получении кредита. Прежде всего это касается заемщиков-физлиц, но вместе с тем стали расти и процентные ставки по займам — прежде всего, по ипотеке.

У малого бизнеса, казалось бы, есть возможность оформлять льготные кредиты, но их условиям соответствуют далеко не все компании. А индивидуальных предпринимателей банки традиционно кредитуют неохотно. Между тем у бизнеса есть и другие способы получить средства для своих задач, если не удается оформить кредит. А быстрые деньги в эпоху кризиса особенно важны.

Вместе с представителем ломбарда люкс-сегмента «Перспектива» рассказываем, как устроены взаимоотношения предпринимателя-заемщика и ломбарда и почему в кризис он может быть достойной альтернативой банку.

В кризис людям становится труднее получить кредит в банке, тем более, по хорошим условиям. Мы же работаем с элитными часами, бриллиантами, ювелирными украшениями и дорогими аксессуарами, которые оцениваются в значительные суммы. Нередко их приносят собственники или руководители компаний, которым нужны деньги в сжатые сроки. Как правило, большая часть средств у них находится в бизнесе. Иногда им требуется быстро получить заемные деньги, при этом не всегда есть возможность получить их в банке, тем более, по приемлемой ставке. Однако, если такой клиент обращается к нам с достойным залогом, он точно получит средства, и процентные ставки будут сопоставимы с банковскими. А для постоянных клиентов условия зачастую лучше, чем в банках.

Вероятность получить средства в ломбарде — 100%, если человек не был банкротом и не находится в процедуре банкротства. На выдачу средств влияет только наличие предмета для залога и сумма его оценки. Наш ломбард готов выдать клиенту сумму от 100 тыс. руб. до 100 млн или даже 200 млн руб. — в зависимости от оценки залога.

Мы не меняем условия предоставления займа в одностороннем порядке. Это происходит только при перезаключении договора: если сильно растет инфляция и падает курс рубля, безусловно, мы вынуждены пересматривать условия.

В последнее время количество обращений клиентов к нам выросло: видимо, люди уезжали и закладывали некоторые свои вещи.

Скорость и анонимность в получении заемных средств — преимущество ломбарда по сравнению с банками. Кроме того, при обращении к нам кредитная история не важна — клиент ведь не просто одалживает деньги под процент, а закладывает равноценное займу имущество, которое затем выкупает обратно.

Да, на рынке есть много серых ломбардов, которые дают средства не по залоговым билетам, а по каким-то «левым» договорам. В этом случае большие риски потерять залог или что такие «кредиторы» просто исчезнут. Или сделают договор купли-продажи с отсрочкой — человека ставят в полулегальную схему. Мы таким не занимаемся, потому что ориентированы на долгосрочное сотрудничество с постоянными клиентами.

Кроме того, ломбард «Перспектива» работает по прозрачным правилам. Срок займа составляет 30 дней, и столько же длится льготный период, в течение которого мы не продаем залог, даже если клиент не вернул в срок ни сумму займа, ни накопившиеся проценты. Все это время имущество клиента находится на ответственном хранении ломбарда и застраховано от рисков его утери или повреждения.