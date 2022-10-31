Эксперты обсудят налоговые тенденции и риски на форуме в Екатеринбурге

14—17 ноября в уральской столице состоится VII Уральский налоговый форум. Дискуссии и вебинары пройдут по 19 секциям. Мероприятие проведут в онлайн-формате.

Дискуссии будут посвящены налогу на имущество, НДПИ, введению в 2023 г. единого налогового платежа, объединению пенсионного фонда и фонда социального страхования. Также эксперты расскажут о действующих налоговых льготах, рисках, электронном документообороте и другом. К участию приглашены как представители бизнеса, так и органов власти.

Организатор — Общественный совет при УФНС России по Свердловской области.

Программу каждого дня форума формирует разное бизнес-объединение или компания. 14.11 ее определил Союз малого и среднего бизнеса, 15.11 — Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, 16.11 — СКБ Контур, 17.11 — Уральская торгово-промышленная палата. Также соорганизатором является региональное отделение Российского союза налогоплательщиков.

Тематика форума волнует налогоплательщиков, представителей крупного, малого и среднего бизнеса. Это и льготы, и IT-маневр, и дробление бизнеса, единый налоговый платеж и единый налоговый счет в 2023 году. Конечно же, важна связь между предпринимателями и надзорными органами. Стоит отметить, что за последние годы бизнес перестал видеть введение новых налогов и саму политику государства в этой сфере как одну из наиболее острых проблем, мешающих развитию предприятий. Это демонстрируют данные ежегодного опроса членов СОСПП. И это показатель изменения подхода к вопросу налогообложения с формата противостояния и преследования одних другими на формат совместного труда предпринимателей, надзорных органов и власти. Однако поле для работы еще есть, — сказал первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Тема форума в этом году — «Налоговая политика и практика: адаптация к новой реальности». Стремительные изменения жизни не менее стремительно поменяли и отношения — людей, бизнеса и власти.

Это нашло свое отражение и в подходах к решению многих вопросов налогообложения и государственного контроля, и в изменениях регулирующего законодательства. Форум – это площадка для взаимодействия и выстраивания диалога, поиска решений в формате win-win, рабочий инструмент легальной, цивилизованной защиты интересов бизнеса — дополнила Ирина Мамина, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» в Свердловской области, сопредседатель комитета по налоговой и финансовой политике СОСПП, генеральный директор аудиторско-консалтингового партнерства Маминой, председатель организационного комитета VII Уральского Налогового Форума.

Программа Форума со ссылками для регистрации на каждую секцию — по ссылке.