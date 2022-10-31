Управленец среднего уровня — найти или вырастить

Чтобы компания развивалась и увеличивала выручку каждый год, нужны сильные тактические руководители. С ними можно быть уверенным, что команды двигаются к одной цели и работают эффективно.

О том, кто такие руководители среднего звена, почему они важны и как их развивать, рассказывает Анна Донская, руководитель корпоративного университета IT-разработчика Контур.

Какие бывают уровни управленческого развития

Руководители низового звена или операционные управляющие. Задача такого управленца — координировать исполнителей, чтобы они качественно выполняли свою работу, и оптимизировать рабочие процессы. В его подчинении — рядовые сотрудники, ответственные за конкретный кусок работы. Например, тимлид в команде разработки руководит программистами, а супервизор в колл-центре — консультантами.

Руководители среднего звена или тактические управляющие. Такому руководителю важно уметь координировать сразу несколько команд и повышать производительность не конкретных людей, а взаимодействие между ними. Улучшать процессы, управлять внедрением новых подходов и технологий.

Например, в Контуре к руководителям среднего звена относится руководитель функциональной зоны программистов, который управляет ответственными за стеки разработки: C#, Frontend и др.

Руководители высшего звена или стратегические управляющие. Они целостно понимают внешнюю и внутреннюю среду, формулируют стратегию развития компании и мыслят долгосрочной перспективой. Продумывают шаги, которые помогут увеличить прибыль и в перспективе повысить стоимость компании. Топ-менеджеры — это генеральный директор и его заместители, президент и вице-президент корпорации.

Фото: Так уровни управленческого развития выглядят в Контуре

Какие навыки должны быть у руководителя среднего звена

У начинающих руководителей низового звена обычно небольшая зона ответственности. Для них главное иметь экспертизу в своей области и уметь выстраивать процессы в своей команде. У руководителей среднего звена все сложнее — здесь уже важно больше коммуницировать с коллегами и топ-менеджментом и системно мыслить. Вот какие навыки должны быть развиты у успешного тактического управленца:

Профессиональная экспертиза. Руководитель среднего звена должен ориентироваться в профессиональной области, которой он руководит, знать, как устроена его функция, какие есть технологии и тренды. Например, руководитель функциональной зоны программистов не обязан уметь работать на всех стеках разработки. При этом должен понимать, какие стеки бывают и какой из них выбрать для решения задачи.

Руководитель среднего звена должен ориентироваться в профессиональной области, которой он руководит, знать, как устроена его функция, какие есть технологии и тренды. Например, руководитель функциональной зоны программистов не обязан уметь работать на всех стеках разработки. При этом должен понимать, какие стеки бывают и какой из них выбрать для решения задачи. Организация процессов. Руководитель должен уметь приземлять стратегию компании на задачи своего подразделения. Для этого нужно расставить приоритеты, декомпозировать цели, формулировать метрики результата, планировать ресурсы. И далее с помощью регулярного менеджмента помочь команде эффективно выполнять задачи.

Руководитель должен уметь приземлять стратегию компании на задачи своего подразделения. Для этого нужно расставить приоритеты, декомпозировать цели, формулировать метрики результата, планировать ресурсы. И далее с помощью регулярного менеджмента помочь команде эффективно выполнять задачи. Управление людьми. Управленцу важно вдохновлять и мотивировать сотрудников как в разговоре один на один, так и на командных летучках. Руководитель должен формировать среду для развития сотрудников, выступать наставником для руководителей, которые находятся в его подчинении.

Например, в Контуре руководители используют фасилитирующее лидерство. С таким лидером сотрудники чувствуют себя единой командой и стремятся добиться исключительных результатов. В этом помогают ретроспективы команды, стратегические сессии, регулярные ревью.

Управленцу важно вдохновлять и мотивировать сотрудников как в разговоре один на один, так и на командных летучках. Руководитель должен формировать среду для развития сотрудников, выступать наставником для руководителей, которые находятся в его подчинении. Например, в Контуре руководители используют фасилитирующее лидерство. С таким лидером сотрудники чувствуют себя единой командой и стремятся добиться исключительных результатов. В этом помогают ретроспективы команды, стратегические сессии, регулярные ревью. Управление изменениями. Руководителю важно инициировать перемены, управлять ими и учить сотрудников брать на себя ответственность. Сам он адаптируется к внешней ситуации и условиям неопределенности, принимает и использует их как возможности.

Руководителю важно инициировать перемены, управлять ими и учить сотрудников брать на себя ответственность. Сам он адаптируется к внешней ситуации и условиям неопределенности, принимает и использует их как возможности. Построение отношений и влияние. Исследования деятельности руководителя среднего звена показывают, что они проводят около 89% времени в общении с коллегами, партнерами, клиентами. И чтобы успешно проводить переговоры с любыми людьми, нужны навыки эффективной коммуникации — умение установить контакт и партнерские отношения, умение убедительно излагать свою позицию и достигать взаимовыгодных договоренностей. Способность влиять на мнения оппонентов и управлять конфликтом.

Как находить руководителей среднего звена

При найме руководителей среднего звена есть два варианта: первый — вырастить такого управленца внутри компании, второй — найти на рынке труда. В Контуре предпочитают выращивать руководителей внутри. Это обеспечивает преемственность и ускоряет адаптацию в новой роли, а еще повышает доверие к руководителю в команде.

Чтобы выявить потенциального руководителя среднего звена в коллективе, мы обращаем внимание на два параметра:

Сотрудник уже успешный операционный руководитель — он управляет одной командой, достигает поставленных целей, улучшает процессы и демонстрирует в работе навыки, которые описаны выше. У сотрудника есть желание расти по вертикали дальше, увеличивать зону ответственности и количество подчиненных. Чтобы выяснить уровень мотивации потенциального руководителя среднего звена, можно задать такие вопросы:

Почему ты хочешь перейти на следующую ступень управленческого развития?

Какие возможности и ограничения для себя ты видишь в новой роли?

Что тебе больше всего нравится в работе руководителем?

Какие твои дальнейшие карьерные планы?

Помимо этих признаков есть специальные технологии для отбора сильных руководителей: ассессмент-центр, тестирование, интервью по компетенциям. Организовать их помогут квалифицированные HR-специалисты или консалтинговые компании. Также стоит собрать обратную связь от коллег методом «360 градусов» — это поможет оценить компетенции будущего руководителя.

Как выстроить адаптацию руководителя

Адаптация руководителя-новичка занимает примерно 6 месяцев. Вот что стоит в нее включить:

Описание конкретных рабочих задач и проектов с метриками результата, которые он должен выполнить. Рекомендации курсов и книг. Чаще всего руководители нуждаются в прокачке тайм-менеджмента и регулярного менеджмента, в управлении сотрудниками и внедрении изменений. Встречи с наставником, который будет отвечать на вопросы, подсказывать, как решить новую рабочую ситуацию, давать обратную связь. Таким наставником может выступать вышестоящий руководитель или опытный коллега-руководитель среднего звена.

Чтобы быстрее адаптировать молодых руководителей, в Контуре есть специальный курс. Он состоит из трех модулей:

Управленческий левел ап, где рассказываем про специфику работы управленца среднего звена. Объясняем, что меняется в обязанностях по сравнению с предыдущим уровнем.

Работа с командой. Здесь учим делегировать, управлять изменениями, удерживать сотрудников в команде. Объясняем, как управлять руководителями операционного уровня. Модуль состоит из видеоуроков, лонгридов с алгоритмами и чек-листами, практических занятий с тренером.

Саморазвитие. Участники обучения составляют свой индивидуальный план развития и включают туда обучение по необходимым конкретно для каждого компетенциям, проходят обучение на внутренних или внешних курсах.

Кроме обучения на тренингах, руководителям важно обмениваться опытом с коллегами. Для того чтобы наши руководители делились управленческими фишками и так развивали друг друга, мы проводим случайный кофе. Каждому участнику рандомно выпадает коллега-руководитель, с которым можно выпить кофе и обсудить рабочие кейсы. Контуровцы говорят, что такие встречи помогают собрать фрагменты работы в одну картину, открыть для себя много нового, зарядиться и вдохновиться через общение.

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