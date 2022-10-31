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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира. Больше всего приносят супермаркеты

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира. Больше всего приносят супермаркеты
Иллюстрация: Reuters

Также в списке владельцы производств продуктов питания, дома моды и нефтехимические корпорации. Состояние таких семей, как Рокфеллеры, в учет не берется: их активы «слишком сложно отследить».

#РЕЙТИНГИ#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Bloomberg опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей мира. Совокупное состояние 25-ти богатейших семейств мира в этом году составляет $1,5 трлн, что на $143 млрд меньше, чем было в 2021 г.

Возглавляет рейтинг четвертый год подряд семья Уолтон, ей принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Их состояние оценивают в $224,5 млрд, за год оно уменьшилось на $13,7 млрд.

Также в топ-10 самых богатых семей вошли:

  • семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 млрд (+$18 млрд за год);
  • семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — $124,4 млрд (+$4,4 млрд);
  • саудовская королевская семья Аль Сауд — $105 млрд (+$5 млрд);
  • семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд);
  • семья Амбани, владельцы холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries в Индии — $84,6 млрд (-$9,1 млрд);
  • семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд);
  • семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд;
  • семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 млрд;
  • семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармацевтической компании Roche Holding — $45,1 млрд.

Также в топ-25 богатейших семей мира вошло семейство Альбрехт, им принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi ($41,4 млрд), семья Кокс — владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises ($28,3млрд), семья Мистри — основные владельцы индийской строительной компании Hapoorji Pallonji Group.

Bloomberg пишет, что при этом состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитывается, так как их активы «слишком сложно отследить».

Несколько недель назад консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth опубликовала рейтинг стран по числу центимиллионеров (сверхбогатые люди, владеющие состоянием от $100 млн). Согласно ему, Россия занимает в списке десятую строку. Такое состояние имеют по большей части владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет людей, имеющих на счетах более $100 млн, в мире стало больше в два раза.

Больше трети, 38%, центимиллионеров живет в США (9730 человек), затем следуют Китай (2021 человек) и Индия (1132). Четвертое место у Великобритании (968 человек), пятое у Германии (966 человек). Далее в списке идут Швейцария (808 человек), Япония (765 человек), Канада (541 человек), Австралия (463 человека), Россия замыкает список (435 человек).

Ранее на DK.RU: С начала пандемии состояние богатейших людей мира выросло вдвое

Автор: Александра Клименко
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