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На Среднем Урале покажут лучшие спектакли музыкальных театров со всей страны

На Среднем Урале покажут лучшие спектакли музыкальных театров со всей страны
Иллюстрация: Предоставлено организаторами фестиваля

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора Максима Дунаевского пройдет в ноябре. Он стартует в день основания Екатеринбурга.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

С 18 по 28 ноября в Екатеринбурге покажут лучшие спектакли музыкальных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Кемерово, Краснодара и Тюмени, номинированные на премию «Музыкальное сердце театра». Фестиваль откроется в день основания города показом спектакля Театра мюзикла Свердловской детской филармонии «Сирано де Бержерак».

Выбор Екатеринбурга не был случайным. Столица Урала – признанный театральный центр России еще с дореволюционных времен. Именно здесь проходят мировые премьеры многих музыкальных постановок, регулярно проводятся театральные фестивали и творческие конкурсы федерального масштаба. Екатеринбург – своего рода срез всего того положительного, что происходит в российской театральной действительности, — отмечает продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров.

Участники фестиваля будут соревноваться в 18 конкурсных номинациях. В частности, по итогам голосования будут награждены создатели лучшей пьесы, текста песни, музыки, оркестровки, сценографии и костюмов, лучшие исполнители, постановщики музыкального театра.

В завершении фестивальных показов 27 ноября на гала-концерте ждут композитора Максима Дунаевского, который представит свою новую программу. Полная афиша представлена на сайте фестиваля.

Ранее DK.RU рассказывал о других культурных событиях Екатеринбурга. В начале октября в городе впервые прошел театральный фестиваль «АРТМИГРАЦИЯ». Кроме этого, в уральской столице открылась выставка, приуроченная к 100-летию российского джаза — посетить ее можно в джаз-клубе EverJazz до конца 2022 года.

Автор: Елизавета Порошина
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