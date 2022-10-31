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Ак Барс Банк предлагает бизнесу бесплатно покупать и продавать юани

Ак Барс Банк предлагает бизнесу бесплатно покупать и продавать юани
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Ак Барс Банк запустил уникальную акцию для малого бизнеса — до конца декабря новые и действующие клиенты могут бесплатно открыть валютный счет в юанях.

#НОВОСТИ

Это позволит клиентам проводить конверсионные операции по валютной паре CNY/RUB от 0% без дополнительных комиссий и биржевых сборов.

Кроме того, Ак Барс Банк обслуживает валютные переводы в российских рублях, дирхамах ОАЭ, турецких лирах, казахстанских тенге, японских иенах, таджикских сомони, киргизских сомах, азербайджанских манатах, армянских драмах, евро, долларах США, узбекских сумах и белорусских рублях.

Узнать подробности и открыть валютный счет можно по ссылке.

Справка

 
ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
 

Реклама. ПАО «АК БАРС БАНК»
https://www.akbars.ru/

 

Автор: Гринина Ирина
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