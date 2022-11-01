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Достроили через семь лет: в Екатеринбурге сдали многострадальный ЖК «Да Винчи»

Достроили через семь лет: в Екатеринбурге сдали многострадальный ЖК «Да Винчи»
Иллюстрация: ekb.cian.ru

Обманутые дольщики скоро получат ключи от квартир — 31 октября долгострой ввели в эксплуатацию. Это последний проблемный объект, оказавшийся в ведении регионального Фонда развития территорий.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Застройщик («СМУ-3») обещал сдать ЖК «Да Винчи» в эксплуатацию в 2018 г. Когда дом был готов на 90%, стройка встала. В 2020 г. его включили в список проблемных объектов и передали под контроль регионального Фонда развития территорий.

Достраивала многострадальный жилой комплекс «СК Интег» (входит в топ компаний-подрядчиков Свердловской области). 19 августа она получила разрешение на строительство, и 31 октября сдала объект в эксплуатацию. 

Общая жилая площадь 18-этажного здания составляет 5,2 тыс. кв. м. В нем 61 квартира. В числе пострадавших дольщиков (50 человек) — бывший заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бирюлин.

Теперь в Едином реестре проблемных объектов осталось девять долгостроев из Свердловской области. 

Напомним, что в марте 2021 г. директора строительной компании «СМУ-3» Илью Полищука признали банкротом. Он задолжал кредиторам около 7 млн руб. Судебное разбирательство длилось восемь месяцев.

Автор: Виктория Говорковская
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