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Переводы за ноль: Ак Барс Банк бесплатно проводит платежи в юанях для бизнеса

Переводы за ноль: Ак Барс Банк бесплатно проводит платежи в юанях для бизнеса
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Представители среднего и крупного бизнеса получили возможность бесплатно проводить переводы в китайских юанях в Ак Барс Банке. Срок действия акции — до конца 2022 года.

#НОВОСТИ

Узнать подробности и получить консультацию можно по ссылке.

Клиентам банка доступны:

— переводы в юанях через прямые китайские банки-корреспонденты;

— конвертация юаней в режиме онлайн с минимальным спредом без дополнительных комиссий и сборов;

— депозиты в юанях от 1 дня до 3 лет;

— финансирование в юанях, выпуск международных аккредитивов и гарантий;

— хеджирование.

Напомним, что в настоящее время в банке также действует акция для клиентов малого бизнеса — «Конвертация в юанях за 0%», подробности — по ссылке.

Справка

 
ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
 

Реклама. ПАО «АК БАРС БАНК»
https://www.akbars.ru/

Автор: Гринина Ирина
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