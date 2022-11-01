Переводы за ноль: Ак Барс Банк бесплатно проводит платежи в юанях для бизнеса
Представители среднего и крупного бизнеса получили возможность бесплатно проводить переводы в китайских юанях в Ак Барс Банке. Срок действия акции — до конца 2022 года.
Узнать подробности и получить консультацию можно по ссылке.
Клиентам банка доступны:
— переводы в юанях через прямые китайские банки-корреспонденты;
— конвертация юаней в режиме онлайн с минимальным спредом без дополнительных комиссий и сборов;
— депозиты в юанях от 1 дня до 3 лет;
— финансирование в юанях, выпуск международных аккредитивов и гарантий;
— хеджирование.
Напомним, что в настоящее время в банке также действует акция для клиентов малого бизнеса — «Конвертация в юанях за 0%», подробности — по ссылке.
Справка
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https://www.akbars.ru/