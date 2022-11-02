Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
61,42
60,96
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

МегаФон взял на себя информирование клиентов Почты России о статусе посылок и писем

МегаФон взял на себя информирование клиентов Почты России о статусе посылок и писем
Иллюстрация: МегаФон

МегаФон стал основным поставщиком услуг по информированию клиентов Почты России. Сервисная информация будет доставляться через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что повысит скорость оказания услуг.

#НОВОСТИ

Уже сейчас клиенты Почты России могут оперативно получать информацию о текущем статусе отправленных или адресованных им отправлений, а также оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сообщения получают абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах. Сервис доступен для более чем 52 млн цифровых клиентов Почты России во всех регионах страны.

После перехода Почты России на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений — электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента — сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету. Функционал МегаФон Хаба позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия, — говорит Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

МегаФон Хаб предоставляет возможность запуска адресных коммуникаций с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей. Абонент точно не пропустит важное уведомление, сервис предусматривает распространение сообщений по каскадному методу: если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в доступный.

МегаФон Хаб бесшовно интегрируется в любые CRM системы. Сервис можно развернуть как на инфраструктуре заказчика, так и по облачной модели, если компания не готова тратить дополнительные серверные ресурсы.

МегаФон взял на себя информирование клиентов Почты России о статусе посылок и писем 1

https://svr.megafon.ru/

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Срочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноябряСрочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноября
  • Четвертый миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданстваЧетвертый миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства
  • У администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. ТатищеваУ администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. Татищева
  • Мобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денегМобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денег
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.