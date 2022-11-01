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В Екатеринбурге открылся новый транспортно-логистический центр

В Екатеринбурге открылся новый транспортно-логистический центр
Иллюстрация: Телеграм-канал «Свердловский пул»)

ТЛЦ «Уральский» поможет сделать Свердловскую область крупнейшим «сухим портом» в России. На его открытие приехали губернатор Евгений Куйвашев и помощник президента Игорь Левитин.

#СТРОЙКА#ЛОГИСТИКА#НОВОСТИ

Транспортно-логистический центр «Уральский» — федеральный проект. Он включает железнодорожную, терминальную и складскую инфраструктуру, и должен стать крупным хабом, обеспечивающим обработку и распределение грузов.

Сегодня в Екатеринбурге открыли первую очередь ТЛЦ. В церемонии приняли участие помощник президента Игорь Левитин, полпред президента Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Это, действительно, воплощение мощной программы по развитию «сухого порта» в нашем регионе. Мы максимально используем наше выгодное географическое положение, мы максимально используем наши возможности. Мы уже реализовали при поддержке нашего президента, вице-премьера Марата Хуснуллина проект южного полукольца ЕКАД, планируем выйти уже в следующем году на реконструкцию северного полукольца — с заходом на ТЛЦ «Уральский». Это даст нам самые серьезные преимущества. Сегодня мы открываем только первую очередь, будет, уверен, и вторая, и третья очередь», — сказал Евгений Куйвашев (цитата по Телеграм-каналу «Свердловский пул»). 

В Екатеринбурге открылся новый транспортно-логистический центр 1

Владимир Якушев подчеркнул рост значимости ТЛЦ «Уральский» в текущей ситуации:  

Особенно сейчас, в период санкционного давления, когда мы вынуждены перенаправлять грузы с Востока на Запад. УрФО, Свердловская область с точки зрения географического положения оказались в выгодном положении.  

В Екатеринбурге открылся новый транспортно-логистический центр 2

По словам заместителя генерального директора РЖД Алексея Шило, терминал очень гармонично встраивается в решение общегосударственных задач, таких как доставка импортных грузов с портов Дальнего Востока.

Площадь мультимодального транспортно-логистического центра составит более 130 га. Завершение проекта запланировано на 2024 г. Ожидается, что грузооборот ТЛЦ к 2030 г. достигнет 30 млн тонн.

Объем инвестиций в ТЛЦ «Уральский» — более 12 млрд руб.  

Напомним, решение о его строительстве приняли в июле 2020 г.: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заключил соглашение с представителями РЖД и компании «Трансконтейнер», а также с замминистра транспорта России Алексеем Семеновым о создании этого комплекса. 

Против проекта выступали жители микрорайона Калиновский. Они были уверены: из-за строительства ТЛЦ «Уральский» озеро Шарташ обмелеет. Однако депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно поддержали проект.  

Фото в тексте: Телеграм-канал «Свердловский пул».

Автор: Виктория Говорковская
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