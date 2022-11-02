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МТС Travel предоставит туриндустрии Среднего Урала бесплатный модуль бронирования отелей

МТС Travel предоставит туриндустрии Среднего Урала бесплатный модуль бронирования отелей
Иллюстрация: pinterest.com

МТС поможет сделать региональные туристические порталы удобнее для путешественников за счет бесплатного модуля бронирования отелей, разработанного МТС Travel.

#НОВОСТИ

МТС Travel сотрудничает с локальными туристическими центрами по модели white label: партнёры могут бесплатно подключить модуль бронирования отелей с виджетом оплаты, встроив его в туристический портал и создав отдельный сайт в региональной стилистике. Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». За каждый оплаченный номер регион сможет получать комиссию от 6% стоимости бронирования и направлять эти деньги на развитие туризма.

С модулем от МТС Travel посетители региональных туристических ресурсов смогут выбрать город, даты заезда, количество гостей и получить список всех доступных предложений для бронирования — отелей, мини-отелей, гостевых домов, хостелов, апартаментов, кемпингов и т.д. Оплатить бронирование можно банковской картой.

В Свердловской области для бронирования доступны уже более 500 объектов размещения. Поэтому туристы и командированные на Урал путешественники могут выбрать место для проживания в зависимости от цели поездки и своего бюджета. На портале Bronevik.com можно забронировать как  номера люкс с балконом в пятизвёдочном Hyatt Regency в Екатерибунге, так и место в мини-отеле в небольших городах области. Путешественники также смогут найти жилье для поездок по популярным маршрутам Среднего Урала — Демидовскому маршруту, маршруту по Бажовским местам или по местам, связанными с семьёй Романовых. С каждым объектом размещения компания работает без посредников, что делает бронирование безопасным.

Мы наблюдаем возрастающий интерес туристов к Свердловской области. К примеру, анализ Big Data показал, что этим летом по уральским достопримечательностям путешествовали не только жители соседних регионов, но и гости из Москвы, Петербурга и даже Краснодарского края. Чем выше поток туристов, тем более актуальным становится вопрос удобного и безопасного бронирования гостиниц. И новый сервис поможет путешественникам спланировать комфортную поездку в наш регион, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

МТС Travel предоставит туриндустрии Среднего Урала бесплатный модуль бронирования отелей 1

Автор: Александра Клименко
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