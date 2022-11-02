МТС Travel предоставит туриндустрии Среднего Урала бесплатный модуль бронирования отелей
МТС поможет сделать региональные туристические порталы удобнее для путешественников за счет бесплатного модуля бронирования отелей, разработанного МТС Travel.
МТС Travel сотрудничает с локальными туристическими центрами по модели white label: партнёры могут бесплатно подключить модуль бронирования отелей с виджетом оплаты, встроив его в туристический портал и создав отдельный сайт в региональной стилистике. Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». За каждый оплаченный номер регион сможет получать комиссию от 6% стоимости бронирования и направлять эти деньги на развитие туризма.
С модулем от МТС Travel посетители региональных туристических ресурсов смогут выбрать город, даты заезда, количество гостей и получить список всех доступных предложений для бронирования — отелей, мини-отелей, гостевых домов, хостелов, апартаментов, кемпингов и т.д. Оплатить бронирование можно банковской картой.
В Свердловской области для бронирования доступны уже более 500 объектов размещения. Поэтому туристы и командированные на Урал путешественники могут выбрать место для проживания в зависимости от цели поездки и своего бюджета. На портале Bronevik.com можно забронировать как номера люкс с балконом в пятизвёдочном Hyatt Regency в Екатерибунге, так и место в мини-отеле в небольших городах области. Путешественники также смогут найти жилье для поездок по популярным маршрутам Среднего Урала — Демидовскому маршруту, маршруту по Бажовским местам или по местам, связанными с семьёй Романовых. С каждым объектом размещения компания работает без посредников, что делает бронирование безопасным.
Мы наблюдаем возрастающий интерес туристов к Свердловской области. К примеру, анализ Big Data показал, что этим летом по уральским достопримечательностям путешествовали не только жители соседних регионов, но и гости из Москвы, Петербурга и даже Краснодарского края. Чем выше поток туристов, тем более актуальным становится вопрос удобного и безопасного бронирования гостиниц. И новый сервис поможет путешественникам спланировать комфортную поездку в наш регион, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.