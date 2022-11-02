Свердловская область принимает бюджет-2023: дефицит и социальная направленность

Проект главного финансового документа региона в первом чтении планируется принять 15 ноября. Доходы должны составить около 343 млрд руб. при расходах выше 359 млрд.

Проект бюджета Свердловской области в первом чтении планируется принять 15 ноября. Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина рассказала:

Буквально на следующий день начнет работать временная согласительная комиссия Законодательного собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона об областном бюджете.

На следующей неделе в комитетах областного парламента начнут работу над документом. Согласно утвержденному правительством региона проекту, в следующей году доходы бюджета составят около 343 млрд руб., расходы превысят 359 млрд, дефицит составит 16 млрд. руб.

Сообщалось, что у бюджета сохранится социальная направленность, расходы по этому направлению составят 241 млрд. руб.

Ранее, напомним, DK.RU писал, что на Среднем Урале серьезно выросли налоговые поступления от самозанятых граждан. Министерство финансов Свердловской области в конце октября опубликовало отчет об исполнении бюджета текущего года за январь-сентябрь. На 1 октября в казну поступило 226,3 млрд руб. — это 73,3% от запланированных за год доходов.