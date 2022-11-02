Центр Екатеринбурга в первый ноябрьский выходной перекроют

Улицы Розы Люксембург — Куйбышева — Гоголя — Пушкина — Ленина — Толмачева — Царская будут перекрыты с утра ради традиционного крестного хода.

В пятницу, 4 ноября, улицы в Екатеринбурге перекроют из-за крестного хода. Верующие пройдут от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови в рамках традиционного общегородского крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства.

Шествие стартует в 11:30 от Свято-Троицкого кафедрального собора, православные пройдут до Храма-на-Крови. Движение всех видов транспорта будет перекрыто по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — Гоголя — Пушкина — Ленина — Толмачева — Царская.

Схема перекрытия, 66.RU

Ранее DK.RU писал, что движение по ул. Горького в Екатеринбурге будет перекрыто еще на несколько недель, так как Водоканал не успел завершить работы.