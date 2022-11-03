Более 50 российских дизайнеров представят коллекции на неделе моды в Екатеринбурге

С 8-13 ноября в Екатеринбурге пройдет серия модных показов в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK. Мероприятие поддерживают Правительство региона, администрация города и СОФПП.

В программе недели моды: показы коллекций профессиональных российских дизайнеров, в том числе представителей уральской индустрии моды. В общей сложности ожидается более 50 участников из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Омска и Мурома. Показы традиционно включают в себя демонстрацию коллекций дизайнеров категории PROFI, DEBUT, а также детские дни KIDS и WOMAN FASHION DAY на моделях 30+.

В показах категории DEBUT примут участие более 20 начинающих дизайнеров. В их числе бакалавры и магистры УрГАХУ и студенты SERGEY SYSOEV Fashion School /KOSYGIN UNIVERSITY под руководством известного московского дизайнера Сергея Сысоева. Также в рамках недели моды пройдет большая межрегиональная конференция с международным участием для студентов различных направлений фэшн-индустрии.

Образовательная программа завершится 11 ноября. Дизайнер Джемал Махмудов проведет мастер-класс по созданию одежды и образов для артистов и селебрити. В этот же день в креативном кластере ДОМНА состоится эксклюзивный модный показ одежды бренда MD MAKHMUDOV DJEMAL.

EKATERINBURG FASHION WEEK — это не только развлекательное, но и образовательное мероприятие. В новом сезоне запланирована обширная деловая программа, направленная на развитие индустрии моды в России. Так, в уже упомянутой ДОМНЕ 10 ноября пройдет торгово-закупочная сессия с представителями торговли Уральского региона и приглашенными байерами.

Организатором выступает Центр «Гарантия качества». В этот же день пройдет круглый стол с участием представителей Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, представителей торговых предприятий и производителей одежды.

Демонстрация коллекций одежды пройдет сразу на двух площадках: в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького,4а) и на новой площадке в Креативном кластере ДОМНА (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16). Ожидается, что за время работы недели моды в Екатеринбурге показы посетят более трех тысяч гостей, в их числе специалисты индустрии моды, стилисты, представители деловой элиты и селебрити столицы Урала, СМИ, блогеры.

Проект проходит при содействии Уральского государственного архитектурно-художественного университета.